39. yılı böyle kutladılar

ALANYA'DA Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı etkinlikleri başladı. Bu kapsamda ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. ALTİD Başkanı Burhan Sili, yaptığı konuşmasında, “ 2020’lerde dünya ziyaretçi girişi sıralamasında ülke olarak ilk 5 arasında bulunacağımızı öngörmek mümkün” dedi. Atatürk Anıtı önünde sabah saatlerinde başlayan Turizm Haftası kutlama programına Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Altınkepçe Aşçılar Derneği üyeleri, diğer kurum amirleri, öğrenciler, vatandaşlar ve turistler katıldı. Kutlamalar ve etkinlikler 15-22 Nisan tarihleri arasında sürecek .



“HEDEF: İLK 5 ÜLKE ARASINDA OLMAK”

Turizmde bir birimlik talep artışının ekonomiyi 2 birim canlandırdığını söyleyen ALTİD Başkanı Sili, “Turizm sektörü, başta gıda, yeme, içme, ulaştırma gibi 54 sektörü doğrudan etkiliyor. Bu durumda turizm deyince sosyal gelişme, toplumsal ilişkiler, tanıtım, istihdam, uluslararası ilişkiler bileşenleri karşımıza çıkıyor. 1990’lı yıllarda ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4.4 milyon iken 2000’lerde 10 milyon, 2010’lu yıllara gelindiğinde 30 milyon rakamlarını geçmiş, 2013 yılında ise 34,9 milyon turist sayısına ulaşan Türkiye, dünyada tercih edilen ülkeler kategorisinde 6. sıraya yerleşmiştir. 2014 yılında ise bu sayı 36 milyon 837 bin civarındadır. 29,4 milyar dolar turizm geliri ile dünyada ilk 10 içinde yer alan Türkiye turizm sektörünün bu istikrarda gitmesi, alternatif turizm ürünlerinin sunularak güçlendirilmesiyle 2020’lerde dünya ziyaretçi girişi sıralamasında ülke olarak ilk 5 arasında bulunacağımızı öngörmek mümkün” dedi.

“ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLANIYOR”

TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Suat Çavuşoğlu da, deniz, kum, güneş ve doğal güzelliklerin yanı sıra aynı zamanda sağlık, kruvaziyer, spor, inanç, yat ve alışveriş turizmi kapsamında faaliyet göstererek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarına dikkat çekti.



“YAZ DÖNEMİNDE ALANYA NÜFUSU: 1 MİLYON”

Konuşmasında Alanya’nın turizm tarihini kısaca anlatan Belediye Başkanı Yücel, 2014 yılı itibariyle Alanya’da 200 binin üzerinde yatak kapasitesi bulunduğuna dikkat çekerek yaz döneminde Alanya nüfusunun 1 milyona ulaştığını dile getirdi.



“DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİYİZ”