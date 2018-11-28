30 metrelik kanyonda film gibi kurtarma operasyonu

OLAY sabah saatlerinde Serdengeçti Parkı yanındaki Kadın Yarı Kanyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selekler Çarşısı tarafından bariyerleri aşıp kanyonu seyreden 33 yaşındaki Soner Yardımcı, bir anda dengesini kaybedip yaklaşık 30 metreden aşağı yuvarlandı. Dallara tutuna tutuna düşme hızını yavaşlatan Yardımcı, kanyonun zeminindeki kayalık alana düştü. Kanyondan gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kanyona gelen polis yaptığı araştırmada Yardımcı’nın yaralı şekilde hareketsiz halde aşağıda yattığını gördü. Polisin bilgi vermesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kanyonda yürüyüş yolundaki direklere bağladıkları iplerle önce yaralının yanına indi. Yardımcı’ya bulunduğu noktada ilk müdahale yapılırken kanyondaki su seviyesinin yükselmesi kısa süreli paniğe neden oldu. Yine ekipler tarafından halatlarla indirilen kaşık sedyeye alınan Soner Yardımcı, bir itfaiye erinin gözetiminde kontrollü şekilde yukarı çekildi. Ayaklarında kırıklar olduğu belirlenen Soner Yardımcı, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kanyondan alınıp ambulansla hastaneye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.