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3 yaşındaki oğlunu cep telefonunun şarj kablosuyla boğmuştu! İfadesi kan dondurdu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi’nde 3 yaşındaki oğlu Emir Can A.’yı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldüren 25 yaşındaki Gülveren A., hastanedeki tedavisi ardından jandarma kontrolünde Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi. Gülveren A. ifadesinde, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ölmek istedim. Ölürken oğlumu da yanımda götürmek istedim" dedi.

3 yaşındaki oğlunu cep telefonunun şarj kablosuyla boğmuştu! İfadesi kan dondurdu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı Beldesi’nde 3 yaşındaki oğlu Emir Can A.’yı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldüren 25 yaşındaki Gülveren A., hastanedeki tedavisi ardından jandarma kontrolünde Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi. Gülveren A. ifadesinde, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ölmek istedim. Ölürken oğlumu da yanımda götürmek istedim" dedi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:37
3 yaşındaki oğlunu cep telefonunun şarj kablosuyla boğmuştu! İfadesi kan dondurdu
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GEÇEN  12 Temmuz’da meydana gelen olayda, Gülveren A., servis şoförlüğü yapan 26 yaşındaki eşi Olcay A.’nın ekmek almak için bakkala gitmesi ardından yatak odasının kapısını kilitleyip oğlu Emir Can’ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdü. Ardından ilaç içip bileklerini keserek yaşamına son vermek isteyen Gülveren A., pencereden giren eşi Olcay A.’nın çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Gülveren A., hayati tehlikeyi atlattı.

’EŞİM BOŞANMAK İSTİYORDU, ÖLMEK İSTEDİM’

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede jandaramaya ifade veren Gülveren A., ailevi problemleri olduğunu ve eşinin kendisindenÿboşanmak istediğini ileri sürerek, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ölmek istedim. Ölürken oğlumu da yanımda götürmek istedim" dedi. Tedavisi tamamlanan Gülveren A.’nın, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edtilmesi kararlaştırıldı. Savcının onay vermesi ardından Gülveren A., jandarma eşliğinde ambulansla Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

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ZonguldakCinayetIfade
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