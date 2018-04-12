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3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Suriye tarafından açılan ateşe karşılık verildiği açıklandı

3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Suriye tarafından açılan ateşe karşılık verildiği açıklandı

12 Nisan 2018 Perşembe 20:19
3 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK'DAN yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Akçakale’de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
 

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Son Güncelleme: 12.04.2018 20:29
Anahtar Kelimeler:
Terörist Etkisiz
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