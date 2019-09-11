3 milyonluk büyük ikramiye Alanya'ya çıktı!

ÖZEL HABER

KONUYU araştıran Dim TV, büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin Alanya’dan satıldığı iddialarını doğruladı. 3 milyon liralık bilet Atatürk Bulvarı üzerinde piyango bileti satan Hüseyin Güçlü tarafından satıldı. 461 bin 867 numaralı çeyrek bilete çıkan büyük ikramiyenin serisinin kendisinde olduğunu söyleyen, ayrıca geçtiğimiz yıllarda Alanya’da kazı kazandan en büyük ikramiyenin de kendisinden çıktığını belirten Güçlü, ikramiye sahibinden beklentisi olduğunu da gizlemedi.