3 il için meterolojiden çok kuvvetli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışın devam ettiği Hatay, Osmaniye ile Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçesinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğini, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi

METEROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de halen devam etmekte olan yağışların öğle saatlerine kadar Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.



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