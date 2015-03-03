3 il için meterolojiden çok kuvvetli uyarı

METEROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de halen devam etmekte olan yağışların öğle saatlerine kadar Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 08:26