3 Havalimanı'na kuruldu! 42 kilometrelik dev bagaj sistemi

İSTANBUL'UN yeni havalimanında inşaat çalışmaları son hızla devam ederken her geçen gün havalimanını oluşturan ana ekipmanlar da hazır hale geliyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nda kullanılacak teknolojilerle yolcuların bavul bekleme süreleri azalacak. Proje için özel üretilen ve 24 ayda tamamlanan tasarım, üretim, nakliye ve montajı yapılarak hizmete hazır hale gelen bagaj sistemi dünyada montajı bu hızda tamamlanan ilk sistem olma özelliğine sahip.

HAVALİMANLARI İÇİN ÇOK KRİTİK

Yeni Havalimanı'nın bagaj sistemine ilişkin açıklama yapan İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, bagaj sisteminin havalimanlarında kritik yeri olduğunu söyledi. Bagaj sisteminin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Akçayoğlu, "Gerçekten çok önemli bir gün. Havalimanı terminalindeki en önemli disiplin bagaj taşıma disiplinidir. Bir havalimanını diğerlerinden ayıran en önemli şey bagaj taşıma sistemidir. Bagaj yolcu için vazgeçilmez. Yolcu koltuğuna rahat bir şekilde oturduğunda valizin de uçağın altında olmasını bekler. İndiğinde ise valizini zamanında, doğru bir şekilde teslim almayı ister. Buradaki sistem akıllı, böyle bir sistemin bu kadar hızlı ve bu büyüklükte yapıldığı dünyada ilk proje olması açısından bizim için gurur kaynağıdır" dedi.

"TEST İŞLEMLERİ SÜRÜYOR"

Sistemin Taksim'den Tuzla'ya kadar olan bir mesafeye denk geldiğini dile getiren Akçayoğlu, "42 kilometre uzunluğundaki konveyör bant; tasarlandı, imal edildi ve uygulaması yapıldı.

Çok uzun bir yolculuk yani 42 kilometre Taksim'den Tuzla'ya kadar mesafeden bahsediyoruz. Bugün de son parçasını koyup, işi bitirmiş olduk. Şu an da bagaj sistemlerinde test ve devreye alma işlemlerimiz devam ediyor. Onları da başarıyla tamamladıktan sonra bizim bagaj ile ilgili en küçük şüphemiz kalmayacak. Avrupa'da ve Türkiye'de olabilecek en güvenilir bagaj sistemi şu an burada yapıldı

"30 BİN BAGAJI AYIRMA KAPASİTESİNE SAHİP"

Sistemin 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Akçayoğlu şunları söyledi.

"13 check-in adamız var, bagajlar verildikten sonra 24 tane tomografi dediğimiz sistemden geçecek, şüpheli bagajlar ayrılacak ondan sonra ayrışma adalarına gelecek. Sistem 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip. Bu 1 saat içerisinde yaklaşık 60 tane E tipi uçağın bagajının ayrıştırılması demektir, çok ciddi bir kapasite. Bu bagajlar ayrıştıktan sonra 48 tane karoselimiz var. Buraya gelip hangi sefer, hangi uçaksa orada tanımlı oradan alınıp uçağa aktarılıyor. Gidiş böyle gelişte de uçak indiğinde geliş karoselinden alıyoruz bagajı içeride yolcu çıkarken, 28 adet karoselimiz mevcut yolcu bagajını alıp otoparkına yöneliyor."

"BAGAJ KAYBI SIFIRA İNECEK"

Bagajların kayıp oranının nerdeyse sıfıra indiğini vurgulayan Akçayoğlu, "Siz check-in yaptığınızda bagajın barkodu burada hemen tanımlanıyor ve kutu içerisinde seyahatine başlıyor. Dolayısıyla bagaj kayıp oranımız hemen hemen sıfıra iniyor. Güvenilirlik bizim için en önemli kriter, yolcu konforu için de önemli" diye konuştu.