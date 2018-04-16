3 haneli köyün sakinleri isyanda! Artık Kötü Köylü olmak istemiyorlar

SİVAS'IN Zara ilçesine bağlı Kötü köy sakinleri, rahatsız oldukları köyün isminin değiştirilmesini istiyor. Rivayete göre eskiden çıkan bir hastalık yüzünden köydeki herkesin ölmesi üzerine bu ismi alan köyde şuan sadece 6 kişi yaşıyor.

KÖYDE SADECE 3 HANE VAR VE 6 KİŞİ YAŞIYOR

Sivas'ta Zara ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kötü köy adıyla dikkat çekiyor. Üç hanenin bulunduğu sadece 6 kişinin yaşadığı köydeki vatandaşlar köyün isminin değiştirilmesini istiyor.

KÖYDE HASTALIK YÜZÜNDEN ÇOĞUNLUK ÖLÜNCE İSMİ "KÖTÜ" KALDI

Köyde dolaşan bir rivayete göre köyde ortaya çıkan bir hastalık köy sakinlerinin çoğunun yaşamını yitirmesine neden olduğu ve köyde kimse kalmayınca da köyün adının Kötü köy olarak değiştirildiği söyleniyor.

KÖYÜN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN İMZA TOPLUYORLAR

Artık Kötü köy olarak anılmak istemeyen vatandaşlar köylerinin isimlerinin değiştirilmesi için imza topladılar. Kaymakamlığa başvurmaya hazırlanan köylüler köyün adının Esenyurt olmasını istiyorlar.

KÖTÜ KÖY ADINI DUYANLAR ŞAŞIRIYOR

Köy sakinlerinden 72 yaşındaki Binali Koçar Kötü köyün hikayesini anlatarak, "Buranın hikayesi, burada birkaç hane oturuyorlarmış. Bir hastalık gelmiş. O hastalıktan dolayı herkes ölmüş. En sonunda bir çocuk mu kalmış bir gelin mi kalmış o da ölmüş. Ondan dolayı da buraya kötü köy denmiş günümüze kadar gelmiş. Köyün ismi de Kötü köy kalmış.

Daha sonra bizim dedelerimiz Nasır mezrasındaymış. Nasırdan Kötü köye gelmişler. Buraya yerleşmişler. Burada çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Sonra da burada kalanlar İstanbul'a göçmüş. Ben kaymakamlığa gittim. Kaymakam 'Ben böyle hiç köy ismi görmedim' dedi. 'Bir dilekçe yazıp getirin' dedi.

"ESENYURT OLMASINI İSTİYORUM"

Tabi duyanlar şaşırıyor. Burası nasıl Kötü köy olur diyorlar. En güzel köy burası diyorlar. Köyün adını değiştirmem için bu köyde oturanların ismi gerekiyormuş. Bu imzaları aldım. Dilekçeyi yazıp götüreceğim Köyün ismini Esenyurt olarak düşünüyorum" dedi.

Köyde yaşayan 70 yaşındaki Nevzat Koçar ise köy adlarının değiştirilmesini istediklerini ifade ederek, "Aslında burası için ne kadar güzel yer diyorlar. Biz de buranın adının değiştirilmesini istiyoruz. Köyün adını duyunca şaşırıyorlar" diye konuştu.