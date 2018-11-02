3 dilde komutları anlayan köpek çalındı

OLAY, 29 Ekim Pazartesi günü Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Almanya’da yaşayan Gün Tabel, 2013 yılında döndüğü Türkiye’de, yeğenlerini sevindirmek için 3 yıl önce pet shoptan bin 500 liraya Pug cinsi bir köpek aldı. Adını ‘Jimmy’ koyduğu köpeği ailecek otelde besleyen Gün Tabel 6 ay boyunca köpeğini 3 dilde eğitmeye başladı. Tüm komutları öğrenen Jimmy, şirinliğiyle zamanla ailenin bir ferdi oldu.

Geçtiğimiz günlerde ise her gün belirli saatlerde gezmesi için saldığı Jimmy’nin otele geri dönmediğini fark eden Tabel, sokaklarda köpeğini aramaya başladı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Tabel, henüz kimliği belirsiz bir şahsın, köpeğini sokak ortasında gezerken aldığını görünce çılgına döndü ve soluğu polis karakolunda aldı. Tabel, otelin neşesi, hayatının parçası köpeğini çalan hırsızdan suç duyurusunda bulunurken, polis çevrede araştırma başlattı.

Köpeğin çalınışı güvenlik kamerasında

3 yaşındaki Jimmy’nin çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otel önünde gezen köpeği bir şahsın kayışından tutarak kucağına alıp gitmesi ve bir süre sonra da telefonla uzun süre konuştuğu gözlendi.

Tasma almak için veterinere götürmüş

Olayın halen şokunda olan Gün Tabel, şahsın Jimmy’i kendilerinin daha önce birçok kez götürdüğü veterinere köpeğiyle birlikte geldiğini belirterek, "Veterinerde genç bir arkadaşımız var. Köpeğin havlamasından Jimmy olduğunu anlıyor. Köpeği tanınmasın diye ters çevirmiş. Oradaki arkadaş, 'Bu bizim otelin sahibinin köpeği değil mi?' diyor. Şahıs da, 'Evet tasmasını kaybettim ona tasma alacağım. Yoksa kızarlar' diyor. Veterinerdeki hanımefendi ise o şahsa tasmayı veriyor. Sürekli kontrole gittiğimiz bir veterinerdi. Son kez orada gördük" dedi.

"Hangi vicdanla bu köpeği aldın?"

Jimmy için ‘O benim küçük oğlum gibi’ diyen Tabel, köpeğinin 3 dilde tüm komutları eksiksiz yerine getirdiğini anlattı. Tabel, "Onu ben eğittim ve 3 dil biliyor. Almanca, Türkçe ve İngilizce komutları anlıyor. Antalya’nın her yerini aradık. Zeytinköy'e kadar gittik. Oradaki birkaç esnaf ve büfelere sorduk. Telefon numaramızı bıraktık. Zeytinköy'de bulunan bir zincir market çalışanı bana mesaj attı. O şahsı ve köpeğimi gördüklerini söylediler. Suç duyurusunda da bulunduk. Afişler astık, sosyal medyada da yaydık" diye konuştu.

Hırsıza da seslenen Tabel, "Hangi vicdanla bu köpeği aldın bilmiyorum. Ha benim oğlumu, ha benim köpeğimi aldın. Bu videoyu görüyorsan yakın bir pet shop, benzin istasyonu olabilir. Ya da bizi ara. Bizim köpeğimiz bize geri ver. Geri getirirsen suç duyurusundan vazgeçeceğim" ifadelerini kullandı.