3 ayrı hortum panik yarattı

Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiyle göre ilçede dün ve bugün metrekareye toplam 3 kilogram yağış düşerken aralıklarla Cuma gününe kadar yağış beklendiği bildirildi.
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allah beterinden saklasın