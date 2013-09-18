3 ayrı hortum panik yarattı

Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiyle göre ilçede dün ve bugün metrekareye toplam 3 kilogram yağış düşerken aralıklarla Cuma gününe kadar yağış beklendiği bildirildi.

BELİRLİ aralıklarla yağmurun etkisi altında kalan Alanya’da farklı noktalarda hortum çıktı. Kestel Beldesinde ve Alanya kalesi açığında 2 farklı noktada çıkan hortumlar karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmadı.

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