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2.Alanya Kitap Günleri Başlıyor

Alanya Belediyesince düzenlenen "2. Alanya Kitap Günleri” 20 Eylül Cuma günü kapılarını açacak.

GÜNCEL 18.09.2019, 16:28
2.Alanya Kitap Günleri Başlıyor
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2. ALANYA Kitap Günleri kapsamında Kültür Merkezinin girişinde açılacak fuara yaklaşık 50’ye yakın yayınevi katılacak. Yayınevleri vatandaşlara ve öğrencilere indirimli kitap imkanı sunacak. Yine etkinlik kapsamında alanında uzman birbirinden değerli yazarlar ve eğitmenler vatandaşlarla buluşacak. 20 Eylül Cuma saat 09.30’da açılacak 2. Alanya Kitap Günleri’nin ilk konukları Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Cansel Poyraz Akyol. “Akıllı Telefonuma Bağımlı mıyım?” konusuyla dinleyicilerle buluşacak. 23 Eylül Pazartesi saat 20.00, Hayati İnanç “Can Veren Pervaneler”, 25 Eylül Çarşamba saat 11.00, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil “Osmanlı’yı Doğru Anlamak”, 27 Eylül Cuma saat 17.00, Devrim Erbil “Kültür ve Sanat Geleceği Kurabilir mi?” konu başlıkları altında sevenleriyle bir araya gelecek. 
Dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil’in 60. sanat yıldönümü şerefine hazırlanan “Seyrüsefer” isimli eseri hakkında bazı sanatçı, yazar ve eğitmenler söyleşi yapacak. Prof. Dr. Uğur Batı, Esra Harmanda ve Cenk Yüksel’in sunumuyla, Dr. Timur Yılmaz, Erdoğan Aktaş, Mahir Ünsal Eriş, Gülşah Elikbank, Dr. Levent Buda, Prof. Dr. Bora Farsak ve Ahmet Baran ‘’Kültür ve Sanat Geleceği Kurabilir mi? konusu üzerine söyleşi verecek. Fuarın 29 Eylül Pazar günü sona ereceği bildirildi. 

#2.Alanya Kitap Günleri #Alanya Belediyesi
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