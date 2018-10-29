29 Ekim'in en özel karesi! Anıtkabir'e gelen yaşlı çift duygulandırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sonrası Anıtkabir ziyaretçilere açıldı. Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen yaşlı bir çift destek aldıkları bastonlarıyla el ele geldi. Yaşlı çift, güçlükle çıktıkları merdivenlerden sonra mozaleyi ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçildi.

ERDOĞAN: BU TARİHİ AÇILIŞ, 95 YILDA ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARILARIN DA BİR SEMBOLÜDÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine, bugün dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanının açılışının yapılacağını belirterek, "Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür" dedi.

YAŞLI ÇİFT GÖRENLERİ DUYGULANDIRDI

Devlet erkanının ziyaretinin hemen ardından yaşlı bir çiftin Anıtkabir merdivenlerini birbirlerinden destek alarak, bastonları ile güçlükle çıktığı an günün karesi oldu.