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2,5 yılda 4 muhtar öldü, adaylar kara kara düşünüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2,5 yıl içinde muhtarlık koltuğuna oturan 4 kişi hayatını kaybetti. 2019 seçimlerinde aday olmak isteyenler şimdi kara kara düşünüyor

2,5 yılda 4 muhtar öldü, adaylar kara kara düşünüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2,5 yıl içinde muhtarlık koltuğuna oturan 4 kişi hayatını kaybetti. 2019 seçimlerinde aday olmak isteyenler şimdi kara kara düşünüyor

26 Mart 2018 Pazartesi 14:27
2,5 yılda 4 muhtar öldü, adaylar kara kara düşünüyor
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KÜTAHYA'NIN Hisarcık ilçesinde 2,5 yıl içerisinde biri mahalle, 3'ü köy muhtarı olmak üzere 4 muhtarın hayatını kaybetmesinin ardından 2019 seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenler bir kez daha düşünmeye başladılar.

2,5 YIL İÇERİSİNDE 4 HAYATINI KAYBETTİ

2015 yılı Ekim ayında Yeşilhisar Mahallesi Muhtarı İbrahim Zengin, geçirdiği kalp krizi sonucu, yaklaşık bir ay sonra Güldüren Köyü Muhtarı Osman Akgül, böbrek ve karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede, 15 gün sonra ise Yenipınar Köyü Muhtarı Mustafa Yavuz, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı nedeniyle vefat etmişti. En son Sefaköy Muhtarı Kazım Okan kalp rahatsızlığı sonucu tedavi gördüğü Almanya'da hayatını kaybetti.

MUHTAR ADAYI OLMAK İSTEYENLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

İlçede 2,5 yılda 4 muhtarın hayatını kaybetmesi 2019 Yerel Seçimlerinde muhtar adayı olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KütahyaHisarcıkYeşilhisar
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