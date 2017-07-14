25 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt ili, Pervari ilçesi Doğan köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca 12 Haziran-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında başlayan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' adlı Operasyon zor arazi şartlarında devam etmiştir. Operasyon süresince bugüne kadar 11 ’i sağ, 14’ü ölü olmak üzere toplam 25 terörist etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen 79 adet sığınak/mağarada yaklaşık 35 ton yaşam malzemesi, 64 adet çeşitli modelde silah, bu silahlara ait yaklaşık 20 bin adet mühimmat, 2 ton amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ele geçirilmiştir" belirtildi.