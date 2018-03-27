24 yıllık büyük sır, canlı yayında hüngür hüngür ağlattı

DÜNYA televizyon tarihinde bir ilk Tansu'nun 24 yıl önce Aysel Başar'ın Çorlu Devlet Hastanesinden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı.
MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
DNA testi sonucunu canlı yayında açıklayarak 24 yıllık hasrete son veren Müge Anlı, gözyaşlarına boğuldu.
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