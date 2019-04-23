23 Nisan törenleri Anıtkabir’de başladı

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören Anıtkabir’de gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret ederken, ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanıyor.

MECLİS BAŞKANI VE DEVLET ERKANI ANITKABİR’DE

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Şentop, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı okudu.Anıtkabir’deki törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Selçuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, milli mukadderatımızın hakimi olan TBMM'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın içimizde gün geçtikçe artan coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli iradesiyle kararlı bir şekilde yürüyen Gazi Meclis unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur.

Bu yüce Meclis, milli yazgımızın sorumluluğunu, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizi gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız.Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızı milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan, zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplumla barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan, milli iradeye saygılı ve milletin iradesi üzerinde hiçbir gücü kabullenmeyen birer insan olarak yetiştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun.”