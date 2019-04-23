23 Nisan çoşkusu Alanya'yı sardı

ATATÜRK Anıtı önünde çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayan tören, iskelede bulunan Şelale Meydanı’nda birbirinden yetenekli Alanya çocuklarının hazırladığı gösterilerle devam etti. Törende Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de hazır bulundu.Anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencilerinin şiir, jimnastik, halk oyunu gösterilerinin yanı sıra yine öğrencilerden oluşan Mehteran Takımı töreni izleyenleri coşturdu.

Dünya çocukları AKM’de buluştu

Şelale Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin ardından, Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen programa geçildi. Alanya Kültür Merkezi çatısı altında buluşan dünya çocukları, dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan’ı çeşitli etkinliklerle kutladı. 2019’un Rus Kültür Yılı ilan edilmesi münasebetiyle Çocuk Festivali’ne geniş bir katılım sağlayan Rus çocuklar, Dim TV mikrofonlarına konuştu. Alanya Belediyesi Dış İlişkilerden Sorumlu Müdür olarak görevlendirilen Hüseyin Doğan eşliğinde yapılan röportajda Rus çocuklar, 23 Nisan’la ilgili duygularını Dim TV ile paylaştı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, etkinliğin açılış konuşmasını yaparak, günün anlam ve önemine dikkati çekti ve yapılan hizmetlerin geleceğin mimarı çocuklar için olduğunu kaydetti. Başkan Yücel’in ardından kürsüde yerini alan Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de günün anlam ve önemine vurgu yaparak çocuklara önerilerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 14:23