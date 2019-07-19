23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi seçimi sonrası, Piar Araştırma 26 ilde kamuoyunun nabzını tuttu. AK Parti'nin kan kaybettiği gözlenen anket sonuçlara göre, bugün erken seçime gidilirse AK Parti yüzde 36.7, CHP yüzde 29.1, HDP yüzde 12, MHP ise yüzde 10.8 oy alıyor.

İYİ PARTİ BARAJ ALTI

23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçimlerin ardından Piar Araştırma, çarpıcı bir anket sonucu yayımladı.AK Parti'nin kan kaybettiği ankete göre CHP ve HDP'nin yükselişte olması dikkat çekiyor. 26 ilde yapılan anketin sonucuna göre, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 36,7 seviyesine inerken, CHP oyunu yüzde 29,1'e kadar yükseltiyor.HDP ise yüzde 12.2 bandında üçüncü sırada yer alıyor.MHP yüzde 10.8 ile dördüncü parti olurken yüzde 9.1'lik oy oranıyla İYİ Parti baraj altında kalıyor. Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1.6.

SEÇMENİN YÜZDE 55'İ ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

'Erken seçim yapılmalı mı?' sorusuna ise yüzde 55 ile 'Hayır' cevabı verilirken, katılımcıların yüzde 34.2'i erken seçim istiyor. AKP seçmeninin yüzde 75'i erken seçim istemezken, CHP seçmeninin yüzde 62.1'i istiyor. Erken seçimi en az isteyen seçmen grubu yüzde 14.2 ile MHP'de.