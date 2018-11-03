22 'özel kız' gelinlik giydi

KEPEZ Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfının iş birliğiyle Varsak Masalpark Düğün Salonu'nda, zihinsel engelli ve down sendromlu genç kızlar için 'Gelinlik Giyme Merasimi' düzenlendi. Temsili düğün öncesinde özel bireyle gelinlik giydi, kuaförde 'gelin başı' yaptırarak bu özel güne hazırlandı. Özel gelinler konvoy eşliğinde temsili düğünün yapıldığı Masalpark Düğün Salonu'na geldi. Ailelerin de katıldığı davullu zurnalı temsili düğünde beyaz gelinlik giyen genç kızlar, büyük mutluluk yaşadı.

'HER GENÇ KIZIN HAYALİ GELİNLİK GİYMEK'

Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Başkanı Gülcan Ay, 'Gelinlik Giyme Merasimi'nin bir beklenti sonrasında oluştuğunu anlattı. Her genç kızın gelinlik giymek istediğini kaydeden Gülcan Ay, "Bunu özel bireylerin aileleriyle paylaşıp, gerekli destekleri alarak 18 yaş üzerinde 22 özel kıza gelinlik giydirerek temsili bir düğün organize ettik. Damat hariç düğün merasiminde bulunan gelinlik giyme, kuaför, konvoy ve düğün eğlencesinin her aşamasını gerçekleştirdik" dedi.

'ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ'

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi. Başkan Tütüncü, “Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Bugün burada, psikolog görüşleri ve ailelerin izinleri alınarak onlara bir düğün düzenledik. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.