22 Aralık 2016 günlük burç yorumu

KOÇ BURCU (21 Mart - 19 Nisan)

Aşk hayatınızdaki huzursuzluk sürüyor. Onu yalnız bırakıyorsunuz. Bunun ne şimdi, ne ilerde sorun olmayacağını düşünüyor, onun buna alışacağını sanıyorsunuz. Yanıldığınızı önümüzdeki günlerde anlayacaksınız! İş yerinde çalışmalarınızı sürdürürken meydana gelebilecek terslikler sabırsızlığınızdan kaynaklanabilir. Ayrıca, yanlış anlaşılma ihtimaliniz de var. Güç duruma düşebileceğiniz bir olaydan sıyrılmasını bileceksiniz. Parasal konulara yönelik yeni atılımlar söz konusu.

BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)

Aşk ilişkinizdeki küskünlük, bazı kimseler tarafından değişik boyutlara taşınmak isteniyor. Beraberliğinize yeni bir yön verebilir, kırgınlıkları ortadan kaldırabilirsiniz. İş ilişkilerinizde, karşı tarafın olumlu düşüncelerinin etkisi altındasınız. Güçlü dostlarınızın size sunacakları teklifleri düşünmek için vakit ayırın. Hesapta olmayan ödemeler, harcama gerektiren durumlar ortaya çıkabilir, dikkatli olun. Sağlığınıza karşı da sorumluluklarınız olduğunu unutmayın.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs- 21 Haziran)

Duygusal yaşamınızda yeni bir başlangıç söz konusu. Bu ilişki sayesinde kendinizi daha iyi anlayacak, kendi iç dünyanızdaki güzellikleri daha iyi ifade edeceksiniz. Bazı kurallara karşı gelerek, düşünce ve isteklerinizi aniden gerçekleştirmeye çalışarak, ya da sadece işinize karşı daha istekli olarak, günlük yaşantınızda yer veremediğiniz duyguları tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Yeni bir iş atılımı olabilir. Önemli bir ödemeniz sizi düşündürüyor, ama sorun çıkmayacak.

YENGEÇ BURCU (22 Haziran- 22 Temmuz)

Özgürlüğünüzden vazgeçemediğiniz için aşk hayatında istediğiniz mutluluğa ulaşamadınız. Bugünlerde aşk hiç beklemediğiniz bir anda yakalanabilirsiniz. İş yerinde ikili ilişkilerde belli bir ağırlığınız var. Sorulan, danışılan, dert açılan biri konumundasınız. Ama bu konumun sizi gitgide bazı sorumluluklar altına sokmaya başladığını fark edin! Maddi anlamda kendinize hakim olmaya çalışın. Çünkü bu aralar, oldukça gereksiz masraf yaptınız. Az ama sık yemeyi prensip haline getirin

ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bugün sevgilinizle olan iletişiminizde sivri dil kullanmamaya ve onu eleştirmemeye dikkat edin. Ufak tefek hatalarınızı görerek, ilişkinizi daha objektif değerlendirmeye çalışın. İş yerinde ortaya çıkabilecek beklenmedik bir sorun, gerilmenize yol açabilir. Bu işin içyüzünü öğrenmek için çaba harcamalısınız. Duygularınız denetlemeniz bugün zor olacağı için ufak konuları gereğinden fazla büyütebilirsiniz. Maddi konular yüzünden etrafınızdakileri kırmamaya özen gösterin. Hazımsızlık probleminiz, sağlıksız beklenmenizden kaynaklanıyor olabilir.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Sevgilinizin size yaptıklarından dolayı çok kızgınsınız. Onun bütün aramaları, kendini bağışlatma çabaları bir işe yaramıyor. Çok keyifli bir iş ortamınız yok. Bugün işyerinizdeki memnun edici bir gelişme sıkıntınızı rafa kaldırmanıza neden olacak. Para konusunda oldukça talihli ve şanslısınız. Midenizin sağlıklı olmasına güvenerek, her türlü abur cuburu yiyorsunuz, ama bir gün çok pişman olabilirsiniz. Bunlar daha sonra size kilo ve mide ağrısı olarak geri dönebilir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)

Hoşlandığınız kişiye duygularınızı açmak için bu kadar beklemeyin. Koşulları değerlendirdiğiniz takdirde ilk adımı sizin atmanız gerektiğini anlayacaksınız. Gelecek için kurduğunuz hayaller gerçekleşmek üzere. Meslek yaşantısında yaşanan rekabetten hoşlanmıyorsunuz. Güçlü karakteriniz, iş yerinizdeki konumunuzun giderek güçlenmesine neden oluyor. Hesapta olmayan ödemeler ve harcama gerektiren konular çıkabilir. Perhizi ihmal etmek size kilo aldırıyor.

AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım)

İlişkinizin devam etmesini istiyorsanız, inatçı tutumunuzdan vazgeçip düşüncelerinizi değiştirin. İnatçı bir tutumla gereksiz bir küskünlüğü sürdürüyorsunuz. İçinizdeki duyguları gün ışığına çıkartın. İşinizdeki sorunların çözümünde duygusallığı bırakmalısınız. Çok hassas bir sorunla ilgili olarak duygularınızla mantığınız çelişebilir. Bir alacağınızı tahsil etmekte sıkıntınız var, bir süre daha devam edecek. Sıkıntılarınızın yaratacağı hastalıklardan korunmak için spor yapın.

YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)

Aşk çevrenizde dolaşıp duruyor, hazırlıklı olun. Onu görebilmeniz için, gözlerinizi biraz aralamanız gerekiyor. Kalbiniz hala bazı heyecanlar için çarpabiliyorsa bunun tadını çıkartın. Yoğun bir iş temposuna gireceksiniz. Doğruluğuna inandığınız konularda başkalarının olumsuz tavırlarından etkilenmeyin. Olaylara karşı daha gerçekçi yaklaşmanız daha iyi olacak. Yaratıcılığınız sayesinde daha çok para kazanabilirsiniz. Cildinizi sigara ve sigara dumanından uzak tutarak korumaya çalışın.

OĞLAK BURCU (22 Aralık - 19 Ocak)

Araştırmaya meraklı yapınızla olayları sonuna kadar irdeliyorsunuz. Size sunulacak tekliflere karşı şüpheci bir şekilde yaklaşarak, kendinizi geri çekmek isteyeceksiniz. Bu aşamada çevrenizden yeterli destek alamayabilirsiniz.

KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)

Aşktan yana şansınızın kapandığını düşünüyorsunuz fakat bugünlerde karşınıza çıkacak olası gelişmeler, aşk yaşamınıza yön verecek. İşle ilgili çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama bir sonuç elde edebilmek için biraz zamana ihtiyacınız olacak. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınıza sert davranmanız nedeniyle eleştirilebilirsiniz. Ödemeyi unuttuğunuz bir harcama, maddi anlamda biraz sıkılmanıza neden olabilir. Fazla kilolarınızı vermek için, egzersiz yapın.

BALIK BURCU (19 Şubat - 20 Mart)

Sevdiğiniz kişi hakkında ani karar vermek istemiyorsunuz. İlişkinizle ilgili beklediğiniz bazı sonuçların, istediğiniz doğrultuda olması güven duymanızı sağlayacak. İş hayatınızdaki koşulları daha iyi hale getirebilmek için uzun zamandır bir takım çalışmalarda bulunuyorsunuz. İş çevrenizdeki insanlarla bugün farklı bir takım iş görüşmeleri yapabilir ve bunlardan olumlu sonuçlara elde edebilirsiniz. Para durumunuza ilişkin önemli bir değişiklik yok.

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