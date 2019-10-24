21. Dünya Rus Medya Kongresi Ankara'da toplanıyor

TÜRKİYE'YE gelmiş en kalabalık konuk gazeteci kafilesindeki Rus Medya Konseyi üyesi 160 Rus dili konuşan gazeteci, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ev sahipliğinde yarın başkent Ankara'daki Birleşik Konseyler Toplantısı’nda bir araya gelecek.

Geçen yıl eylül ayında ABD’nin New York kentinde yapılan Dünya Rus Medya Kongresi’ne katılan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim'in davetiyle Türkiye’ye taşınan dev kongrenin açılışı yarın saat 11.00’de Ankara’daki Meyra Palace Otel’de yapılacak.

85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazetecinin katılacağı kongrenin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacaklar. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Azerbaycan'da bulunduğu için açılışa katılamayacak.

'İKİ ÜLKE DOSTLUĞUNA BÜYÜK KATKI'

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirecek ve Türkiye’nin tanıtımına büyük katkısı olacak Rus Medya Konseyi’nin 21’inci kongresine Türkiye’nin ev sahipliği yapmasının iki ülke ilişkileri açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, Rus dili konuşan basın mensuplarının Türkiye’de en iyi şekilde ağırlanacağını söyledi.

Dim, toplantıyı takip etmek isteyen tüm basın mensuplarının kongreye davetli olduğunu da belirtti.

ANKARA'DAN SONRA KAYSERİ, KONYA VE ALANYA

Dünya Rus Medya Konseyi (WARP) Başkanı Vitaliy Ignatenko ve Rus dili konuşan gazetecilerin ağırlanacağı, şehirlerin tanıtımına büyük katkılar sağlayacak olan organizasyon, 24-28 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayesinde, KGK'nın ev sahipliğinde Ankara, Kayseri, Konya ve Alanya'da gerçekleştirilecek.

Bu dev organizasyon Ankara’da Altındağ Belediyesi, Kayseri’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Konya'da Konya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Lonicera Hotels sahibi Uğur Sipahioğlu, ALTİD (Alanya Turistik İşletmeciler Derneği), ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) ve Alanya Belediyesi'nin destek ve sponsorlukları ile gerçekleştirilecek.

21. DÜNYA RUS MEDYA KONGRESİ PROGRAMI

Aralarında Amerika, Kanada, Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin de bulunduğu 85 ülkeden 160 Rus dili konuşan gazeteci, yarın Anıtkabir ve Ankara Kalesi gezilerinin ardından saat 11.00'de KGK'nın da katılımıyla Birleşik Konseyler Toplantısı'nı Ankara'daki Meyra Palace Otel'de gerçekleştirecekler. Konuklar aynı gün akşam Kayseri'ye götürülecekler.

26 Ekim Cumartesi günü Kayseri şehir turu ve Erciyes gezisinin ardından Kapadokya gezisi gerçekleştirilecek. Aynı gün Konya'ya götürülecek olan konuklar, burada akşam yemeğinin ardından Semazen Gösterisi izleyip Alanya'ya hareket edecekler. Lonicera Otel’de konaklayacak konuklar 27 Ekim Pazar günü saat 09.00'da 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ni gerçekleştirecekler.

Kongrenin ardından teleferik gezisi, Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası ve tekne turu gibi Alanya kültür programına katılacak konuklar, aynı günün akşamı saat 20.00'de Lonicera Hotel'de Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği'nin kuruluşunun 10. yılının da kutlanacağı gala gecesinde bir araya gelecekler.