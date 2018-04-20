'2023 Çalıştayı' yapıldı

ÇALIŞTAYA AKP Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKP İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Büyükşehir’de vatandaşlarımızı dinlemek üzere uğurlanan 'Şehrim 2023 Otobüsü'nün bugünkü durağı güzel şehrimiz Antalya. Halkımızın hayallerini, beklentilerini tespit etmeye geldiniz. AKP kurulduğu günden bu yana daima ortak akıl ve istişareye önem veren ve istişare kanalını da açık tutan bir siyasi parti. Çevre ve şehircilik hususunda vatandaşın neleri merak ettiğini tespit etmeye yönelik olan Şehrim 2023 Projesi'de bunun en açık göstergesi."

'ANTALYA İSABETLİ BİR TERCİH OLDU'

Yaşam ve mekan kalitesi yüksek, kimlikli, sürdürülebilir şehirler kavramlarından yola çıkarak geliştirilen bu projenin Antalya’da yapılıyor olmasının çok yerinde bir karar olduğuna vurgu yapan Türel, "Türkiye'de son 50 yılda birçok şehrimizin kimliksiz şehir olarak inşa edildiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Sosyalleştiren, disipline eden ve öğreten adeta yaşayan bir organizmadır şehirler. Bunu yapamayan şehir insan ruhunu eksik bırakır. Bir şehrin kimliği o şehirde yaşayanların da kimliğidir aynı zamanda. 'Şehir medeniyettir derken' bu cümlemizi dolduran faaliyetler ve hizmetler yapmak gerekiyor” diye konuştu.

'ŞEHRE DOĞRU KARAKTER YÜKLEMELİYİZ'

Dünya şehri Antalya'nın kimliğinin Kaleiçi, Kalekapısı, Konyaaltı Caddesi ve Işıklar Caddesi arasında kalan bölgede sıkışmış kalmasının kendisini üzdüğünü ifade eden Türel, şunları aktardı: "Antalya bugün dünyanın gözbebeği bir şehir. Turizmde bir dünya markasıyız. Bu nedenle Antalya’ya doğru bir karakter yüklemek, geçmişte yüklenilmiş olan doğru karakterleri güçlendirmek en önemli vazifemiz. Bu şehrin belediye başkanı olarak benim omuzlarımda önemli ve zor bir yük olduğunu belirtmek isterim. Antalya gibi bir turizm merkezinde geleneksel kültür unsurlarını, geleneksel mimariyi, geleneksel mutfak ve özgün bir eğlence kültürünü oluşturamazsak turizmi istenilen noktaya taşıyamayacağımızı düşünüyorum. Tüm bu saydıklarım kent kimliğinin aynı zamanda ekonomik açıdan da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

'TURİZM VE TARIM ZARAR GÖRMEMELİ'

Başkan Türel, şöyle devam etti: "Antalya’nın önceliği turizm ise elbette bizim yapacağımız da doğru bir yol çizerek, bu kentin taşıyabileceği turizm karakterini ona göre güçlendirmektir. Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle öne çıkan Antalya’ya bir sanayi şehri karakteri yükleyemezsiniz. Elbette sanayi de Antalya’nın içerisinde olacak ama muhakkak ana karakter turizm ve tarımsa o zaman bunlara zarar vermeyecek, çevre hassasiyeti olan sanayiyi Antalya’da düşünmek durumundayız."

'YOL HARİTASI ÇİZİLECEK'

AKP Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Şehrim 2023" çalıştayında şehrin önceliklerinin ve vizyonunun belirlenmesi, kriterlerini gözden geçirilmesi noktasında önemli olduğunu söyledi. Şehirlerin dört duvar yapılardan ibaret olmadığını belirten Karaaslan, şehirlerin ruhları olduğunu, insanların şehirlere katkı sağladığı gibi şehirlerin de insana çok katkısı olduğunu belirtti. Karaaslan, şöyle konuştu: "Bizler bugün kültürümüzü yaşatmakla ilgili bir çabanın içerisindeyiz, bizler şehrimize eskisinden daha çok önem veriyoruz. Sadece restorasyon projeleri yapmak, onları sadece bir yapı olarak var etmek yerine tam da hayatımızın merkezine koymak, her köşe başında yaşatılması için hakikaten önemli bir mücadele veriyoruz. Çalıştaya katılan herkesin görüşleri önemli. Buradan çıkan sonuçlar, halktan alınacak görüşler ile bütün analiz çalışmalar birleşerek yol haritası çizilecek."