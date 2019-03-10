'2021'de uygulayacağız'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri verip, gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz." dedi

'2021'de uygulayacağız'
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ÇEVRE ve  Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel'in  100. Yıl Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, tüm şehirlerde  düzenli depolama tesisleri yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ'da çöplerin vahşi şekilde depolandığına işaret eden Kurum,  "Bu depolamaya artık son vermemiz gerekiyor. Biz Sıfır Atık projesine geçtik.  Projeyle 14 bin kamu kurum ve kuruluşunda uygulamaya geçtik. Çöplerimizi artık  kaynağında ayrıştırıyoruz." diye konuştu.

Geri dönüşümün doğa ve çevrenin korunması için önemli olduğunu aktaran  Kurum, şunları kaydetti:

"Plastik poşetlerimizi ücretlendirdik. İnşallah 2021 yılında depozito  uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte eskiden gidip şişeleri  verip gofret alırdık, yine aynı süreci işleteceğiz. Depozito uygulamasıyla  birlikte atıklarımızı kaynağında ayrıştırmış olacağız. Plastik poşetlerde yüzde  70 azalma gördük. Kullanım yüzde 70 azaldı. Bu sayede hem çevremizi hem doğamızı  koruyoruz. Gelecek nesillerimize daha iyi şehirler bırakıyoruz."

"Kentsel dönüşüm hızlanacak"

Kurum, Ergene Havzası Koruma Eylem Planının tüm hızıyla devam ettiğine  dikkati çekerek, "Ergene ve Çorlu nehirlerini temizlemek adına tam 5 milyarlık  liralık projeyi başlattık. Bu proje çerçevesinde 5 atık su arıtma tesisi ve bu  arıtılan suların denize deşarjını içeren projenin yüzde 80'i tamamlandı. 2020'de  projeyi tamamlayıp Ergene ve Çorlu nehrinde hiçbir kirliliğe sebebiyet vermeyecek  süreci başlatmış olacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak önceliklerinin kentsel dönüşüm olduğunu aktaran Kurum,  "Tüm ülkede baktığımızda topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesi. Nüfusumuzun  da yüzde 70'e yakını deprem bölgesinde yaşıyor. Bugüne kadar 82 bin canımızı  kaybettik. Bu acıları tekrar yaşamamak için kentsel dönüşümü süratli bir şekilde  yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kurum, konuşmanın ardından seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mestan  Özcan'ın Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katıldı.

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