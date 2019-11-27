'2020 Alanya'nın yılı'

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'de (dimtv.tv) Ceren Şahin'in hazırlayıp sunduğu Kent Gündemi'nin konukları Kumbul ve CHP Yönetim Kurulu Üyesi avukat Müge Gezginci oldular. Kadına şiddetle mücadelenin de konuşulduğu programda çarpıcı açıklamalar yapan Kumbul "Artık CHP'de siyaset ilçe binasında değil sokakta yapılacak çünkü çok sayıda seçmenimize dokunamıyoruz" dedi.

BŞB Başkanı Böcek'in Alanya'ya verdiği 'Caddelerin devri' sözünü tuttuğunu söyleyen Kumbul "Alanya, Muhittin Böcek için çok önemli bir şehir. Alanya’ya hassasiyet gösteriyoruz ve Alanya'nın değerini biliyoruz. Alanyaspor Tesisleri, Alanya Hali ve Konaklı Arıtma Tesisi 2020 yılı sonuna kadar bitecek. Katı atık tesisi de en kısa sürede bitecek" dedi.