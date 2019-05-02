2019 Mutfak Mirası'na ilk aday Ciğerci Turan Usta

TURAN Erşahan’ın işletmeciliğini ve şefliğini yaptığı ‘Ciğerci Turan Usta’ menülerine eklediği Avokadolu Kebaplar ve Alanya üreticilerinden aldığı etleri kullanarak hazırladığı, atadan kalma enfes tarifleri ile Mutfak Mirası Alanya ağına kabul edildi. Erşahan; kendisinin geliştirdiği Avokadolu Kebaplar ile mutfak kültürünün büyümeye ve gelişmeye ne kadar açık olduğunu aktarma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu belirterek, Alanya Mutfağı ve yerli ürünleri tanıtmak için çalışmalarda bulunan Mutfak Mirası Alanya işbirliği ağına katıldıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BAŞKAN YÜCEL: “GASTRO TUR ALANYA İLE BİR İLK DAHA GERÇEKLEŞECEK”

Üyelik tabelasını Erşahan’a teslim eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Mutfağına ve yerli ürünlerimize inanarak başlattığımız ve Türkiye’de örneği olmayan işbirliği ağı sayesinde kültürümüzü, yemeklerimizi ve emek verdiğimiz yerli ürünlerimizi 22 dilde tanıtmaya başladık. Toplamda 19 üretici ve işletmemizden gelen 61 adet ürünümüz bugüne kadar 90 bin kişiye internet üzerinden ulaştırıldı. İnanıyorum ki ekim ayında Türkiye’de ilk kez Alanya’da düzenlenecek olan “Gastro Tur Alanya” etkinliği ile üye üreticilerimiz ve işletmelerimizle bir ilke daha imza atacağız. Bu vesile ile 2019 yılının ilk üyesi olan Ciğerci Turan Usta ekibine ve işletmecisi Erşahan’a, ayrıca bizlerle birlikte mutfak kültürümüzü ve yerli ürünlerimizi tanıtmak için çalışmalarımıza destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.