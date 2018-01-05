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2018’de nelere zam gelecek?

Yeni yıla girdik ancak vatandaşlar umut yerine endişe dolu. Nedeni ise 2018 yılında maaşlara yapılan zamların diğer zamlara kıyasla devede kulak kalıyor olması. Biz de sizler için 'neye ne kadar zam gelecek' haberimizde derledik. 2018’de nelere zam gelecek?

2018’de nelere zam gelecek?

Yeni yıla girdik ancak vatandaşlar umut yerine endişe dolu. Nedeni ise 2018 yılında maaşlara yapılan zamların diğer zamlara kıyasla devede kulak kalıyor olması. Biz de sizler için 'neye ne kadar zam gelecek' haberimizde derledik. 2018’de nelere zam gelecek?

05 Ocak 2018 Cuma 11:27
2018’de nelere zam gelecek?
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YENİ yıla yeni umutlarla girmek isteyen vatandaşlar maaşlarına yapılacak zam ile diğer zamları kıyasladığında umutsuzluğa kapılıyor. Zira yılbaşından itibaren trafik cezalarından ehliyet harçlarına, Damga Vergisi'den su tüketim bedellerine kadar iğneden ipliğe her şeye yüzde 14.47 oranında zam geldi. İşte 2018’de nelere zam gelecek sorusunun cevabı…
Trafik cezaları, cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar yüzde 14.47 oranında artacak. Bugün kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206.5 liradan 236.4 liraya çıktı. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da bugünden itibaren 206.5 liradan 236.4 liraya yükselecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yeni yılda yüzde 15, yüzde 25, yüzde 38 ve yüzde 50 oranlarında zamlandı.
PASAPORT 194 LİRA
Yıl başında cep telefonundan alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 47.7 liradan 54.6 liraya, B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 liraya, 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya çıktı.
EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 7.25 ZAM
Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttı. Geçen yıl sadece yüzde artan Emlak Vergisi gelecek yıl yüzde 7.25 oranında zamlandı. Çevre Temizlik Vergisi her 1 metreküp su tüketimi için 28 kuruştan 32 kuruşa çıktı. Yere çöp atanlar 232 lira, komşusunu rahatsız edecek derecede yüksek ses ve titreşime neden olanlar 968 lira ceza ödemek zorunda kalacak.
MAAŞLARA YÜZDE 4-5 ZAM
Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıkları ise ocakta yüzde 4, temmuzda yüzde 3.5 olmak üzere yılın tamamında yüzde 7.6 arttı. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına gerçekleşen 6 aylık enflasyona göre en fazla yüzde 5-6 civarında zam yapıldı. Asgari ücretlilerin zammının cuma günü açıklanması bekleniyor. Çalışanlar, emekliler ve işsizlik başta olmak üzere milyonlarca vatandaş yeni yıla ekside başlayacak.


 

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