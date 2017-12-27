2018’de Alanya Belediye Başkanı siz olsaydınız…

DİM TV muhabirleri, Alanyalılara bu soruyu yöneltti. İşte vatandaşın yanıtları:

Lütfi Şahin (Serbest meslek): Yeşil alan miktarını değiştirmek isterdim. Çünkü gün geçtikçe azalıyor. İnsanların oturup kalkacak yerleri kalmadı. Her taraf beton yığını. Alanya, yaşanacak bir yer olmaktan çıkıyor. Yukarılara kaçmak gerekiyor, ama oralar da soğuk. Onun için deniz kenarında artması daha mantıklı.

Özcan Şahinkaya (Taksici): Şu anki yöneticilerimiz gereken her şeyi yapıyorlar. Ben trafiği biraz daha rahatırdım. Ana cadde üzerindeki park yerlerini artırmak için, orta refüjleri biraz daraltıp araçların çift yönlü olarak daha rahat hareket etmesini sağlamaya ve Alanya’nın merkezindeki trafiğin azalmasına yönelik projelerim olabilirdi.

Ekrem Baç (Veteriner teknikeri): Şehir içi trafiğinin düzenlenmesi gerekiyor. Ana caddeye çıkan birçok ara yolu kapatıp kavşaklardan dönüşün yapılması ve şehir içindeki köy dolmuş duraklarının, belde halk otobüsü duraklarının doğu-batı diye ayrılması, şehir içine sokulmaması lazım.

Ümit Kaya (Esnaf): Mevcut belediye başkanımız Adem Murat Yücel’den, gerek yol gerekse turizmle ilgili çalışmalarından ötürü çok memnunuz, ama tabii ki benim de birtakım düşüncelerim var. Bunların başında, engellilerin yaşadığı sıkıntılar geliyor. Yapılan şeyler var, ama kesinlikle yetersiz. Hayvanlarla alakalı da yeni projelerin olması gerekiyor.