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2018 yeni yıl mesajları

2018 yılınıza girmemize az bir süre kala en güzel,kısa ve anlamlı,resimli yılbaşı mesajlarını bu haberimizden bulabilirsiniz. Yeni yıl öncesinde herkes sevdiklerine, arkadaşlarına, akrabalarına yılbaşı mesajı göndererek onlara güzel dileklerini iletmek istiyor. Bu haberimizde en yeni ve en güzel 2018 yılbaşı mesajlarını sizler için hazırladık. İşte sizler için hazırladığımız birbirinden güzel yılbaşı mesajları

2018 yeni yıl mesajları

2018 yılınıza girmemize az bir süre kala en güzel,kısa ve anlamlı,resimli yılbaşı mesajlarını bu haberimizden bulabilirsiniz. Yeni yıl öncesinde herkes sevdiklerine, arkadaşlarına, akrabalarına yılbaşı mesajı göndererek onlara güzel dileklerini iletmek istiyor. Bu haberimizde en yeni ve en güzel 2018 yılbaşı mesajlarını sizler için hazırladık. İşte sizler için hazırladığımız birbirinden güzel yılbaşı mesajları

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:25
2018 yeni yıl mesajları
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MİLYONLARCA vatandaş 2018 senesini heyecan içerisinde bekliyor. 2018 yeni yıla girmemize az bir süre kala sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel kısa yılbaşı mesajlarını sizler için derledik. 2018 kısa yılbaşı mesajlarını Whatsapp, Facebook veya Sms olarak kolaylıkla paylaşabilirsiniz. İşte yeni yıl mesajları...

2018 Kısa Yılbaşı Mesajları 
-2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...
- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!
- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
 -Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...
- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.
- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.2018 yılı sağlık, huzur, mutluluk getrisin
- 2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara
- Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu senelere. Yeni yılınız kutlu olsun
 

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Anahtar Kelimeler:
2018 yeni yıl mesajları
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