2018'e dikkat! Deprem ve tsunami dünyanın sonunu getirebilir

Süper Yanardağ Patlaması

Süper Yanardağ Patlaması her an yaşanabilecek bir doğa olayı. Bazı bilim insanları yanardağların insan yaşamı için en büyük tehditi oluşturduğunu düşünüyor. ABD'de bulunan Yellowstone Ulusal Parkı, dünyanın en büyük süper yanardağlarından birisi olarak biliniyor. Yellowstone Süper Yanardağı'nın patlaması durumunda nükleer kış etkisi yaratacak kadar enerji açığa çıkabilir. Ayrıca çok büyük miktarda zehirli kül Güneş'ten gelen ışığı engelleyerek mini bir buz çağına sebep olabilir. Yellowstone'un yanı sıra İtalya'daki Vezüv Yanardağı ve Meksika'daki Popocatépetl Yanardağı da dünyanın en tehlikeli diğer 2 yanardağı olarak biliniyor. Önümüzdeki 80 yıl içerisinde süper yanardağlardan birinin patlamasına bilim insanları yüzde 5 ila 10 ihtimal veriyor.

Deprem ve Tsunami

Amerika kıtasının batı kıyısındaki fay hattında meydana gelecek 8 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremin dev bir tsunamiyi tetikleyeceği öngörülüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Cascadia Dalma Zonu'nu sürekli olarak inceliyor. Bu bölgede 2016 yılında orta büyüklükte depremler meydana gelmişti. Fakat bilim insanlarını asıl korkutan durum, Cascadia Dalma Zonu'nda çok uzun bir süredir 8 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmemiş olması. İşte bu sebeple bilim insanları Kaliforniya fay hatları ve Cascadia Dalma Zonu'nda büyük bir depremin beklenenden çok daha yakın olduğunu düşünüyor.

Kaliforniya'daki San Andreas Fay Hattı, 8.3 büyüklüğünde deprem yaratabilecek potansiyele sahip. 1906 yılında San Francisco'da meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depreme sebep olan fay hattının yanı sıra Cascadia Dalma Zonu da çok yakından takip ediliyor. Bilim insanlarına göre Cascadia Dalma Zonu, 9.3 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek güce sahip. Olası bir depremde ABD ve Kanada'nın batı kıyıları tsunami tehditi altında kalabilir.

Kuyruklu yıldız ya da asteroid çarpması

Bilim dünyası, dev bir kuyruklu yıldız ya da asteroidin Dünya üzerindeki yaşamı sona erdirebilecek güce sahip olabileceği konusunda hemfikir. NASA ve diğer uzay kurumları, gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturabilecek bin 500 civarında gök cismi tespit etti. Bu rakamın tehdit oluşturan gök cismi sayısının yalnızca yüzde 1'i olduğu düşünülüyor. NASA'ya göre en azından önümüzdeki 100 yıl boyunca Dünya'ya çarpması muhtemel bir gök cismi yok. NASA ayrıca olası bir gök cismi çarpması durumunda gök cisminin nasıl yok edileceğine dair bazı testler de yapıyor.

Bu sebeple Dünya Asteroid Günü adı verilen bir kampanya da başlatılmış durumda. Bilim insanları 65 milyon yıl önce dev bir gök cisminin Dünya'ya çarpması ile dinozorların yok olduğunu açıklıyor. 50 metrelik bir gök cismi Londra, Paris, New York ve İstanbul gibi dev kentlerin sonunu getirebilir. Şubat 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk kentine 20 metre genişliğinde bir gök cismi düştü. Çarpma sonucu yaklaşık bin 500 kişinin yaralandı ve 7 bin kadar evde hasar meydana geldi.

Kayıp Gezegen X Nibiru (Marduk)

Kayıp Gezegen X Nibiru (Marduk) sanırız 2017 yılının en popüler kıyamet kehanetiydi. NASA tarafından defalarca böyle bir gezegenin var olmadığı açıklansa da komplo teorisyenleri hemen hemen her ay Kayıp Gezegen X Nibiru'nun (Marduk) Dünya ile çarpışacağına dair iddialar öne sürdü. Sanırız bu trend 2018 yılında da devam edecek. Kayıp Gezegen X Nibiru'nun (Marduk) Güneş Sistemi'nde yer aldığına ve Güneş yörüngesindeki 1 tam turunu 3 bin 600 yılda tamamladığına inanılıyor. Kayıp Gezegen X Nibiru (Marduk) hakkında Sümer tabletlerinde de bazı bilgiler yer alıyor. Tabletlere göre Nibiru 2060 yılında Dünya'nın yakınından geçecek. Bazı komplo teorisyenleri ise Mayıs 2018'de gezegenin Dünya ile çarpışacağını öne sürüyor.

Uzaylı istilası

Uzaylıların varlığına dair henüz net bir kanıt ortaya koyulamasa da uzaylı istilası fenomeni herkesin ilgisini çekiyor. ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz hafta, 2012 yılında UFO tehditlerini konu alan bir çalışma yürüttüğünü duyurmuştu. Tanrı tarafından kendisine vahiy geldiğini öne süren dini lider Marshall Vian Summers, önümüzdeki 35 yıl içerisinde uzaylıların Dünya'yı ziyaret edeceğini iddia ediyor. Fakat Summers'ın iddiasına göre gelecek olan uzaylılar açık açık istila hedefleri olmayak ve bu amaca ulaşmak için gizli planlar yürütecekler. Summers'ın çılgın iddialarının aksine birçok kişi onun sahte peygamber olduğuna inanıyor.