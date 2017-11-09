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'2018 daha iyi bir yıl olacak'

ALTAV'ın son yıllarda daha etkin bir kurum haline geldiğini söyleyen Başkan Yücel, "Artık herkes elini taşın altına sokmaya başladı. 2018'den umutluyuz" dedi

'2018 daha iyi bir yıl olacak'

ALTAV'ın son yıllarda daha etkin bir kurum haline geldiğini söyleyen Başkan Yücel, "Artık herkes elini taşın altına sokmaya başladı. 2018'den umutluyuz" dedi

09 Kasım 2017 Perşembe 14:21
'2018 daha iyi bir yıl olacak'
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümende Alanya Tanıtım Vakfı'nın (ALTAV) dün gerçekleşen genel kurulunu değerlendirdi. Kamu kurum kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Başkan Yücel, Fın Air ve Pobeda Havayolları'nın Gazipaşa'ya uçuşlarını durdurmayacaklarını da kaydetti. ALTAV'ın hedefleri doğrultusunda en iyi çalışan vakıf ve sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirten Başkan Yücel, "Biz geride kalan sürede yaptığımız hizmetlerle her şeyin parayla yapılmadığını gösterdik. Birçok sponsor firma da artık elini taşın altına koymaya başladı. İyi bir bütçeyle Alanya için her şeyi daha iyi yapmaya çalışacağız. Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'nın önemi giderek artıyor. Fın Air kış seferlerini durdurmayacak. Kış mevsiminde de haftalık bir kez uçuş yapacak. Londra Fuarı'ndan da güzel haberler aldık. Moskova'dan Pobeda Havayolları da kış boyunca uçuşlarını durdurmayacak. Bunlar kışın zor günler yaşayan esnaf için umut verici gelişmeler" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 9 Aralık Cumartesi günü Alanya'ya geleceğini söyleyen Başkan Yücel, "Sayın Bahçeli, hem MHP İlçe Teşkilatı'nın üye katılım törenine, hem yeni Belediye Sarayı temel atma törenine, hem de Güneş Enerji Santrali açılışına katılacaklar" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ALTAVAdem Murat YücelGzp
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