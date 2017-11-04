2017 yılının son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

EHLİYET sınavı, 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da yapılacak. Sınav sonuçları, 4 Ocak’ta açıklanacak. Adayların sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan alması gerekiyor. 70 puana ulaşamayan adaylar başarısız sayılacak. Yapılan son düzenleme ile sınav uygulaması, sürücü kursları ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı.

EHLİYET SINAVINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre; kursta başarısız olan adaylar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava girebilecek. Sınavın süresi 35 dakikanın altına düşemeyecek.

Lise ve dengi okullar, yüksekokul, üniversitelerde zorunlu ilk yardım ve araç tekniği, trafik ve çevre derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler; bu dersler için eğitime girmeyebilecek. Sadece sınava girebilecek.

B sınıfı ehliyet için sınava giren adaylardan başarısız olanların oranı yüzde 55 ve üstünde olursa, kurs hakkında işlem yapılabilecek. Değerlendirilen adayların sayısı 10’un altında ise bu işlem yapılmayacak.

Sürücü kurslarının açılması ile ilgili alınan karara göre de;

30 bin ve 50 bin arasında olan yerlerde 3,

20 bin ve 30 bin olan yerlerde 2,

10 bin ve 20 bin olan yerlerde ise sadece 1 tane sürücü kursunun açılmasına izin verilecek. 10 binin altında nüfusa sahip olan yerlerde sürücü kursu açılmayacak.

Bunlar dışında; sınava başkasını sokan kişiler için de iki yıl süre ile kayıt dondurulacak. Adaylar, ehliyet sınavlarına iki yıl boyunca giremeyecek.

SINAV SÜRESİ EN AZ 35 DAKİKA OLACAK

Direksiyon sınavının süresi, 35 dakikadan az olamayacak. Bu sürenin ilk beş dakikasında adaya, aracın tanınması ile ilgili sorular sorulacak. Adayın, aracı tanıma ve kullanmada yetersiz görülmesi sonucunda sınava son verilecek. Akan trafikte adayın başarısız olması sonucunda, aracı usta öğretici sınav başlangıç yerine getirecek. Her adayın direksiyon sınavından sonra 5 dakika ara verilecek.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKLİ?

Adayların sınavlarda başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekir. Sınavda adaylara 50 soru sorulur. En az 35 soruyu doğru cevaplandırarak 70 puana ulaşan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.