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'2017'de Kale'ye tur otobüsü çıkmayacak'

UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı olan tarihi Alanya Kalesi’nin trafik ulaşım ağının iyileştirilmesi için Alanya Belediyesi tarafından Damlataş Sosyal Tesisi, Alanya Kalesi ve Ehmedek Kapısı arasında inşaatına başlanan Teleferik Projesi'nin detayları turizmcilere tanıtıldı

'2017'de Kale'ye tur otobüsü çıkmayacak'

UNESCO Dünya Kültür Mirası adayı olan tarihi Alanya Kalesi’nin trafik ulaşım ağının iyileştirilmesi için Alanya Belediyesi tarafından Damlataş Sosyal Tesisi, Alanya Kalesi ve Ehmedek Kapısı arasında inşaatına başlanan Teleferik Projesi'nin detayları turizmcilere tanıtıldı

20 Aralık 2016 Salı 14:32
'2017'de Kale'ye tur otobüsü çıkmayacak'
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Haber: Alper KUTAY 
DAMLATAŞ Filika Restoran'da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Alanya Belediye başkanı Adem Murat Yücel, ALTAV yetkilileri, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Adem Er, seyahat acenteleri, turizmciler ve belediye birim amirleri katıldı. Belediye Teknik Personeli Hilmi Gürbüz’ün Teleferik Projesi hakkında gerçekleştirdiği sunumun ardından Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, acentecilere ve turizmcilere Teleferik Projesi'nin Alanya’ya kazandıracağı artı değerleri anlatarak görüşlerini aldı.'
KALE KORUMA ALTINDA OLACAK'
Öncelikle hedeflerinin Alanya Kalesi’nin ve içerisindeki yaşamın korunması olduğunun altını çizen Başkan Yücel, “Alanya’nın 30 yıldır süregelen bir hayalini gerçekleştiriyoruz. 2.5 yıl süren çalışmalarımızın neticesinde gerekli izinler alınarak inşaata başladık. İnşallah 2017'nin Mayıs ayında hep birlikte teleferiğe bineceğiz. Teleferik Projesi ile Alanya’ya kazandıracağımız bir görsellikten öte sizlerin tur paketlerine de bir cazibe kazandırmak istiyoruz" dedi. Toplantının içeriğiyle ilgili bilgi veren Başkan Yücel, “Burada en önemli hedeflerimizden birisi, tur otobüslerinin Alanya Kalesi'ne çıkmaması olacak. Tur otobüsleri için Damlataş çevresinde depolama alanları oluşturacağız" diye konuştu.
'SİZLERLE ORTAK HAREKET EDECEĞİZ'
Teleferik korkusu olanlar için üç adet otobüsü hazır bekleteceklerinin altını çizen Başkan Yücel, "Tüm bu bölgede tekrardan bir yenileme yapacağız. Bugün burada bir araya gelmemizin amacı; ulaşımda ve pazarlamada ne gibi sıkıntılar yaşarız, sizlerin fikirlerini ve görüşlerinizi almaktı. Bunun yanında 2016 ve 2017 turizm sezonunun bir değerlendirilmesini yaparak yeni sezonda alacağımız önlemleri şimdiden masaya yatırmak istiyoruz. Kısacası, sizlerden alacağımız görüşlerle hareket etmek istiyoruz" dedi. ALTİD Başkanı Burhan Sili ve TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, 2016 turizm sezonunun kısa bir değerlendirmesini yaparak, 2017 turizm sezonu için Alanya Belediyesi ve kurumların diyalog içinde iyi bir sezon için çalışılması gerektiğini ifade etti.
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Son Güncelleme: 20.12.2016 15:00
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAlanya KalesiUNESCO Dünya Kültür Mirası
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