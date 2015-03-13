2015'in en önemli gök olayı 20 Mart'ta

TÜRKİYE'DEN parçalı gözlenecek tutulma saat 09.40'ta başlayıp 13.50'ye kadar sürecek. Tutulma, en iyi Grönland, İzlanda, Kuzey Avrupa ülkelerinde izlenebilecek. 2015 yılının ilk ve en önemli gök olayı, 20 Mart Cuma günü gerçekleşecek. Bu yıl biri tam, biri parçalı olmak üzere 2 güneş tutulması, 2 de tam ay tutulması şeklinde 4 önemli gök olayı yaşanacak. Kuzey Avrupa'da tam yaşanacak tutulma, Türkiye'de ise Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 40'ını kapatmış halde gözlenecek.
TÜRKİYE'DE HİLAL GÖRÜNÜMLÜ OLACAK
Ay'ın Güneş ve Dünya arasına girerek açısal büyüklüğüyle Güneş'i örtmesiyle oluşacak tutulmaya ilişkin bilgi veren TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, “20 Mart'taki tutulmayı Türkiye'den tam göremeyeceğiz. Avrupa'nın kuzey bölgelerinde tam tutulma görülebilecek. Tam tutulmayı Türkiye'de 1999 ve 2006'da izlemiştik. Türkiye'den kısmi görünecek, bir hilal gibi" dedi.
ÇIPLAK GÖZLE BAKMAYIN
Güneş'e doğrudan çıplak gözle bakılmaması uyarısında bulunan Prof. Dr. Kırbıyık, “Ya güneş gözlüğü, ya da isli cam veya özel gözlüklerle bakılsın ki ultraviyole ışın bakımından gözler zarar görmesin. Astronomlar için de halkımız için de heyecan verici bir olay. Tam tutulmalarda Güneş'in dış bölgelerini inceleme fırsatımız da olur. Fiziğini anlamaya çalışırız" dedi.
09.40'TA BAŞLAYACAK
20 Mart Cuma günü yaşanacak tam güneş tutulmasının saat 09.40:48'de başlayacağını belirten TUG'da görev yapan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Dr. Hasan Esenoğlu, tutulmanın saat 11.09'da gölge konisinin güney kenarından başlayacağını, saat 11.12'de de merkezi tutulmanın başlayacağını açıkladı. Saat 11.16'da gölge konisinin kuzey kenarında başlayacak tutulmanın saat 12.14'te sona ereceğini belirten Dr. Esenoğlu, saat 12.17'de tutulma ortası, saat 12.18'de merkezi tutulma sonu, saat 12.21'de gölge konisinin güney kenarında tutulma sonu ve saat 13.50'de de tutulma bitişi olarak gerçekleşeceğini kaydetti.
EN İYİ GÖZLENECEK YERLER
Dr. Esenoğlu, Güneş'in 21 Mart saat 00.45'te gece ve gündüz sürelerinin yaklaşık eşitlendiği ve 'İlkbahar Gündönümü' olarak anılan sanal noktada bulunacağını söyledi. 20 Mart'ta gece gündüze eşitken güneşin tutulacağını kaydeden Dr. Esenoğlu, tam tutulmanın dünyada en iyi Grönland, İzlanda, Kuzey Avrupa, Kuzeybatı Asya'da izlenebileceğini kaydetti.
GÖZLEM ETKİNLİKLERİ
Tam tutulmanın kısmi yaşanacağı Türkiye'de, Antalya ve İzmir'de gözlem etkinlikleri yapılacak. Antalya'da TUG'un Akdeniz Üniversitesi'ndeki merkezinde, İzmir'de ise Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nce 10.00-13.00 saatleri arasında Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gözlem yapılacak. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, tutulmanın Türkiye'deki birçok ilden nasıl görüneceğine ilişkin de bir görsel hazırladı. Görsele göre tutulma ortasında Türkiye'nin hemen her ilinde Güneş'in yaklaşık yarısı Ay'ın gölgesinde kalacak ve hilal görünümüne kavuşacak. Tutulmanın Dünya'da en yoğun yaşanacağı ülke ve bölgeler de bir haritayla gösterildi.
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Son Güncelleme: 13.03.2015 17:22