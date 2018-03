2015 YGS puan türlerine göre tercih kılavuzu

2015 YGS sınav sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinde erişime açıldı. Öğrenciler T.C numaraları ile sonuçlarını sorgulattılar. Peki şimdi öğrenciler ÖSYM'nin YGS tercih kılavuzuna göre hangi taban puan türleri ile nereleri tercih edebilecekler? İşte öğrencilerin YGS puan türlerine göre tercih edebileceği bölümlerin listesi....

2015 YGS PUAN TÜRLERİ VE BÖLÜMLERİ

2015 YGS puan türleri ile hangi alanları ve proğramları tercih edebilirsiniz, işte öğrencilerin merak ettiği soruların cevabı... ÖSYM YGS sonuçlarını hesaplamak için 6 çeşit puan türü kullanılacak. Adaylar bu puan türlerine göre LYS'de girecekleri sınavları belirleyip o şekilde tercihte bulunabilecekler. İşte o puan türleri YGS toplam 4 bölümden (Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen) 160 adet soru sorulur ve 160 dk. zaman verilir. YGS sonucunda adayların 6 tür YGS puanları hesaplanacak. YGS-1 ve YGS-2 eski sistemdeki Sayısal-1 yerine geçen puan türleridir. YGS-3 ve YGS-4 eski sistemdeki Sözel-1 yerine geçen puan türüdür.YGS-5 ve YGS-6 eski sistemdeki EA-1 yerine geçen puan türüdür.

2015 YGS TERCİH KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN HANGİ BÖLÜM KAÇ NET GETİRİR?

Bu arada sınavlarda yapılan değişiklikleri iyice inceleyin. TM’de geometrinin etkisi azaldı. Başta hukuk fakültesi olmak üzere puan türü değişen ve yeni açılan programlar kılavuzda var. Önceki yıllarda TM-2 puan türünde yer alan hukuk bölümü artık TM-3 ile öğrenci alacak. Yani hukuk fakültesine girmek isteyen adaylar daha az matematik testi çözecek, daha çok edebiyat ve coğrafya çalışacak. Geometri testinin ağırlığı azaldı. En önemli değişiklik ise Türkçe-Matematik (TM) puan türünde hesaplama yapılırken matematik testinin ağırlığının azaltılması oldu. Buna göre, TM-1’de geçen yıl geometrinin yüzde 10 olan etkisi yüzde 8’e düşürüldü ve edebiyatın yüzde 18 olan etkisi yüzde 20’ye çıkarıldı. TM-2’de geçen yıl geometrinin yüzde 8 olan etkisi yüzde 6’ya indirildi ve edebiyatın etkisi de yüzde 22’den yüzde 24’e çıkarıldı. TM-3’te geometrinin etkisi geçen yıl yüzde 7 iken, bu yıl yüzde 5’e çekildi. Coğrafyanın etkisi yüzde 10’dan yüzde 9’a düşürüldü. Edebiyatın etkisi ise geçen yıl yüzde 25 iken bu sene yüzde 28 oldu. Klavuzdaki yeni bölümlerden bazılarını gözden geçirmekte yarar var: Adli Bilişim Mühendisliği (MF-4), Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi (TS-1), Müzecilik (TM-3), Nanoteknoloji Mühendisliği (MF-4), Ürün Sistemleri Mühendisliği Programları (MF-4), Yeni Medya ve Gazetecilik (TS-1).

PUAN TÜRLERİNE GÖRE DERSLERİN AĞIRLIKLARI NASIL?

YGS-1’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 20, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 40, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 30; YGS-2’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 20, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 30, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 40; YGS-3’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 40, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 20, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 30, Fen’in ağırlıgı yüzde 10; YGS-4’te; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 30, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 20, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 40, Fen’in ağırlıgı yüzde 10, YGS-5’de; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 37, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 33, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 20, Fen’in ağırlıgı yüzde 10, YGS-6’da; Türkçe’nin ağırlıgı yüzde 33, Temel Matematik’in ağırlıgı yüzde 37, Sosyal’in ağırlıgı yüzde 10, Fen’in ağırlıgı yüzde 20 olarak belirlendi. YGS’ de 3 baraj puanı bulunmaktadır.

BARAJI GEÇEN ADAYLAR HANGİ HAKLARA SAHİP?

TABAN PUAN-1 =140 puan (Birinci baraj puanı): YGS’ de 140 puanı alan adaylar sınavsız geçişle girilen 2 yıllık MYO’ ları dışındaki 2 yıllık Ön Lisans programları ve açık öğretim programlarını tercih etme liselerin resim, müzik, spor vs alanlarından mezun adaylarda kendi alanlarıyla ilgili yetenek sınavlarına girme hakkını elde edeceklerdir. Liselerin FEN, TM, SOSYAL alanlarından mezun olan adaylar yetenek sınavlarına girebilmek için YGS’ den en az 180 ve üstü puan almalıdır. Açık öğretim Fakültesi Açık öğretim Okul Öncesi Öğretmenliği (YGS), Açık öğretim İngilizce Öğretmenliği ( DİL-1)gibi bölümler açık öğretim olmasına rağmen kontenjanlıdır ve YGS, LYS puanı ile girilir. Bunlardan Açık öğretim Okul öncesi Öğretmenliği sadece Kız Meslek lisesi Çocuk Gelişimi alanından mezun olan adayların YGS puanıyla yerleşebildikleri bir bölümdür. Diğer adaylar bu bölümü tercih edememektedir. Açık öğretim İngilizce öğretmenliği bölümüne de Anadolu öğretmen lisesi mezunları ek puanla yerleşerek diğer liselerin İngilizce alanından mezun olanlara göre avantaj elde ederek bu bölümlerin kontenjanlarını doldurmaktadır. 2 yıllık meslek yüksekokullarına Meslek Lisesi öğrencileri sınavsız geçişle yerleştikten sonra onlardan boş kalan kontenjanlara merkezi yerleştirmeden sonra tercihleri arasında bulunuyorsa genel lise yada diğer meslek liselerinin farklı alanlarından mezun olan adaylar alan dışı kırılmış(AOBP 0, 12 ile çarpılmış) YGS puanlarıyla yerleşme şansı bulabilirler TABAN PUAN-2 =180 puan (İkinci baraj puanı): YGS’ de 180 ve üstü puan alan adaylar LYS sınavların dan istediklerine girme hakkına sahiptir. TABAN PUAN-3 =180 puan (Üçüncü baraj puanı): LYS puanı ile öğrenci alan 4, 5 ve 6 yıllık lisans programlarını ve (eski sistemde EA-1, SAY-1 ve SAY-1) yeni sistemde YGS puanlarıyla öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkına sahiptirler. Adaylar 6 YGS puan türü (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS6) içerisinde kendi alanıyla ilgili olmayan bir puan türünden 180 barajını geçse dahi LYS sınavlarında kendi alanıyla ilgili LYS sınavlarına girme ve kendi alanındaki LYS puanlarıyla girilen 4-5-6 yıllık lisans programlarına tercih yapma hakkına sahiptir. Meslek lisesinden mezun bir aday ek puanla ir yere yerleşebilmek için YGS’den en az 180 puan almalıdır.

YGS PUANI İLE TERCİH YAPILACAK BÖLÜMLER HANGİSİ?

YGS-1: Bilgisayar, Elektronik Teknolojileri, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojileri gibi yüksekokul bölümleri YGS-2: Ağız ve diş sağlığı, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Boya Teknolojisi, Anestezi, Kağıt Teknikerliği YGS-3: Adalet, Basın Yayın, Tıbbi Dokümantasyonluk YGS-4: Aşçılık, Çocuk Gelişimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm, Marka İletişimi YGS-5: Basın Yayın, Emlak Yönetimi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Otobüs Şöförlüğü, Restorasyon, Seyahat Hizmetleri YGS-6: Bilgi ve Belge Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Orman İşletmeciliği, Pazarlama ve Perakende, İnsan Kaynakları Yönetimi, Tapu Kadastro LYS PUANI İLE TERCİH EDİLECEK BÖLÜMLER

MF-1: Matematik Öğretmenliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri MF-2: Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fizik Kimya Biyoloji Öğretmenlikleri MF-3: Tıp, Veterinerlik, Eczacılık, Genetik, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Fizyoterapi, Beslenme ve Diyet MF-4: Elektrik Elektronik, Bilgisayar, Orman, Biyomedikal, Uçak, Deri, Orman, Kimya, Tekstil, Bilişim, Uzay ve Havacılık Mühendisliği bölümleri TM-1: İktisat, İşletme, Maliye, Bankacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi TM-2: Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri, Sınıf Öğretmenliği TM-3: Antropoloji, Arkeoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyoloji, Felsefe, Psikoloji bölümleri ve bunların öğretmenlik bölümleri TS-1: Coğrafya Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tanıtım ve Medya, Radyo Televizyon, Gazetecilik TS-2: Tarih Öğretmenliği, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Sanat Tarihi DİL-1: İngilizce, Almanca, Fransızca dili ve edebiyatı bölümleri DİL-2: Batı dilleri ve edebiyatı bölümleri (İtalyanca, İspanyolca, Latince, Portekizce, Çekce, Lehçe vs.) DİL-3: Doğu dilleri ve edebiyatı bölümleri (Çince, Urduca, Arapça, Farsça, Japonca, Korece vs.)