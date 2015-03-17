2014 Medya Başarı Ödülleri açıklandı

Güncel Yazılar dalında ‘Göbekli şahıs ve sarı saçlım mavi gözlüm’ adlı eseriyle Alanya Postası Gazetesi’nden İbrahim İpbüker,
Gezi İnceleme Araştırma dalında ‘İz bırakan Alanya kaymakamları’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Oğuz Korum,
Röportaj dalında ‘Siz hiç karanlıkta renkleri gördünüz mü?’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Merve Kaya,
Mizanpaj dalında Haber Alanya Gazetesi’nden Ömer Şafak,
Fotoğraf dalında ‘Nevruz kazası’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Erkan Uysal,
Reklam-Tasarım dalında ‘North Star’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Bircan Subaşı.
GÖRSEL MEDYA ÖDÜLLERİ
Spikerlik dalında Kanal A’dan Armağan İnan,
Görüntü-Kamera Çalışması dalında ‘Jeep safari’ adlı eseriyle Kanal A’dan Burak Gül,
Montaj Kurgu dalında ‘Bayram’ adlı eseriyle ATV’den Cuma Kayacı,
TV Programı dalında ‘Nabız’ adlı eseriyle ATV’den Ülkü Arslan,
Güncel TV Programı dalında ‘Ses-Nefes’ adlı eseriyle Kanal A’dan Gülnaz Şencap-Yılmaz İster, TV Reklamı dalında ‘Aysu’ adlı eseriyle Kanal A’dan Mevlüt Boz,
Spor Programı dalında ‘Spor Ekranı’ adlı eseriyle Kanal A’dan Engin Anak ve
İnternet Haber Sitesi dalında www.yenialanya.com .
’Çok uzaklarda bir kasabada’ adlı eseriyle Turgut Gökgül Özel Ödülü Yeni Alanya Gazetesi’nden Alper Kutay,
Şevki Gürsoy Özel Ödülü ‘Yaşayan ölü’ adlı eseriyle ATV’den Vildan Rende,
‘Olay yeri’ adlı eseriyle Kanal A’dan Özgür Yılmaz,
Rotamız yöremiz’ adlı eseriyle Kanal A’dan Aynur Yüksek,
Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü Kanal A’dan Gaye Coşkun ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen isimler oldu.
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