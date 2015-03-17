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2014 Medya Başarı Ödülleri açıklandı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlarını açıkladı

2014 Medya Başarı Ödülleri açıklandı

Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlarını açıkladı

17 Mart 2015 Salı 11:14
2014 Medya Başarı Ödülleri açıklandı
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, 2014 Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında haftasonu AGC Center'da Sabah Gazetesi Ankara Bölge Sorumlusu Osman Altınışık başkanlığında toplanan jüri üyeleri Antalya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Orhan Lazaloğlu, Medya İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser, NTV Antalya Sorumlusu Sibel Atasoy, Körfez Gazetesi İmtiyaz Sahibi Rasim Gündüz, İHA Antalya Bölge Müdürü Cafer Eser ve TV haber programcısı Ali Buldu’nun değerlendirmelerini yaparak sonuçları bir zarf içerisinde kendilerine teslim ettiğini söyledi. 

GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ    


Haber dalında Yeni Alanya Gazetesi'nden ‘Katliam’ adlı eseriyle Mustafa Adıyaman,
Güncel Yazılar dalında ‘Göbekli şahıs ve sarı saçlım mavi gözlüm’ adlı eseriyle Alanya Postası Gazetesi’nden İbrahim İpbüker,
Gezi İnceleme Araştırma dalında ‘İz bırakan Alanya kaymakamları’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Oğuz Korum,
Röportaj dalında ‘Siz hiç karanlıkta renkleri gördünüz mü?’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Merve Kaya,
Mizanpaj dalında Haber Alanya Gazetesi’nden Ömer Şafak,
Fotoğraf dalında ‘Nevruz kazası’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Erkan Uysal,
Reklam-Tasarım dalında ‘North Star’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Bircan Subaşı.

GÖRSEL MEDYA ÖDÜLLERİ 


Televizyon Haberi dalında ‘İl olma yolunda’ adlı eseriyle Kanal A’dan Burak Gül,
Spikerlik dalında Kanal A’dan Armağan İnan,
Görüntü-Kamera Çalışması dalında ‘Jeep safari’ adlı eseriyle Kanal A’dan Burak Gül,
Montaj Kurgu dalında ‘Bayram’ adlı eseriyle ATV’den Cuma Kayacı,
TV Programı dalında ‘Nabız’ adlı eseriyle ATV’den Ülkü Arslan,
Güncel TV Programı dalında ‘Ses-Nefes’ adlı eseriyle Kanal A’dan Gülnaz Şencap-Yılmaz İster, TV Reklamı dalında ‘Aysu’ adlı eseriyle Kanal A’dan Mevlüt Boz,
Spor Programı dalında ‘Spor Ekranı’ adlı eseriyle Kanal A’dan Engin Anak ve
İnternet Haber Sitesi dalında www.yenialanya.com .

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ 


‘Klimalı tarih’ adlı eseriyle Yeni Alanya Gazetesi’nden Erkan Uysal, 
’Çok uzaklarda bir kasabada’ adlı eseriyle Turgut Gökgül Özel Ödülü Yeni Alanya Gazetesi’nden Alper Kutay,
Şevki Gürsoy Özel Ödülü ‘Yaşayan ölü’ adlı eseriyle ATV’den Vildan Rende,
‘Olay yeri’ adlı eseriyle Kanal A’dan Özgür Yılmaz,
Rotamız yöremiz’ adlı eseriyle Kanal A’dan Aynur Yüksek,
Arıkan Yılmaz Dim Özel Ödülü Kanal A’dan Gaye Coşkun ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen isimler oldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

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İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.03.2015 13:36
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Medya İş Sendikasıödül Kazananlarödül2014 Medya Başarı Ödülleri
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