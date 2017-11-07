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2002 model Doğan'ı 50 bin liraya sattı

Elazığ'da, bir iş adamının 50 bin liraya satın aldığı 9 bin kilometredeki Doğan marka otomobil Trabzon'a çekiciyle götürüldü

2002 model Doğan'ı 50 bin liraya sattı

Elazığ'da, bir iş adamının 50 bin liraya satın aldığı 9 bin kilometredeki Doğan marka otomobil Trabzon'a çekiciyle götürüldü

07 Kasım 2017 Salı 17:26
2002 model Doğan'ı 50 bin liraya sattı
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ELAZIĞ'IN Maden ilçesinde fotoğrafçılık yapan İlker Çağıran, kilometresi 9 bin 131'de olan ve fabrikada takılan lastikleri bile üzerinde bulunan 2002 model Doğan SLX marka otomobilini Trabzonlu bir iş adamına 50 bin liraya sattı.

Çağıran, yaptığı açıklamada, nostaljik otomobil tutkusuyla 2014 yılında İzmir'den aldığı otomobilin 3 yıllık süreçte sadece iki kez aracıyla trafiğe çıktığını söyledi.

"NOSTALjİK ARABA TUTKUNLARI TERCİH EDİYOR"
Garajında sakladığı aracın fabrikadan çıktığı haliyle durduğunu ifade eden Çağıran, otomobilin özelliklerini sosyal medyada paylaştıktan sonra çok sayıda kişiden telefon almaya başladığını belirtti.

2002 MODEL ARAÇ 9 BİN KİLOMETREDE
Otomobilini isminin açıklanmasını istemeyen Trabzonlu bir iş adamına 50 bin liraya satan Çağıran, bu fiyata daha lüks bir araç alınabileceğini ancak Doğan SLX'in tipik görünümünden dolayı birçok nostaljik otomobil tutkunu tarafından tercih edildiğini dile getirdi.

Çağıran, otomobilde 2002 model olmasına rağmen tek bir çizik bile bulunmadığını ifade ederek, ''İnşallah alan kişi de bizim gibi bu aracı muhafaza eder. 15 yıl boyunca 9 bin 131 kilometrede kalmış bir araç. Bugüne kadar hiçbir şekilde bir gece dahi dışarıda kalmamış bir araç. Alan kişiye hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

KİLOMETRESİ YÜKSELMESİN DİYE ÇEKİCİYLE GÖTÜRDÜLER
İş adamının satın aldığın aracı teslim almak için Trabzon'dan gelen Ferdi Öztürk, otomobilin kilometresinin yükselmemesi için çekici ile Akçaabat'a götüreceklerini belirtti.

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Son Güncelleme: 07.11.2017 17:51
Anahtar Kelimeler:
Otomobil2002 ModelDoğan SlxElazığ
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