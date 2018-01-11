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20 kilometre hızla giden kadın sürücü, aracıyla takla attı!

Giresun'da kadın sürücü, 20 kilometre hızla giderken başka bir aracın lastiğine çarpınca takla attı. Kazayı gören vatandaşlar ise duruma bir anlam veremedi

20 kilometre hızla giden kadın sürücü, aracıyla takla attı!

Giresun'da kadın sürücü, 20 kilometre hızla giderken başka bir aracın lastiğine çarpınca takla attı. Kazayı gören vatandaşlar ise duruma bir anlam veremedi

11 Ocak 2018 Perşembe 16:37
20 kilometre hızla giden kadın sürücü, aracıyla takla attı!
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GİRESUN'UN Görele ilçesinde meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. 20 kilometre hızla ilerlerken takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

OLDUĞU YERDE TAKLA ATTI

Görele Kaymakamlığı binasının bulunduğu caddenin üzerinde seyir halinde bulunan ve 20 kilometre hızla ilerleyen Emine Özcan yönetimindeki otomobil, yanından geçen bir başka aracın lastiğine çarpınca olduğu yerde takla attı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil sürücüsü Emine Özcan hafif yaralandı. Sokak ortasında ters duran aracı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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