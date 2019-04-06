20 bin sözleşmeli öğretmen alımında mülakat yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için adayların sözlü sınav yeri bilgilerini internet sitesinden erişime açtı. Sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sınav sonuçları 4 Temmuz'da ilan edilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında mülakat yerleri belli oldu
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MEB tarafından farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen  alımı için ön başvuruların sonuçları belli oldu.  Bu kapsamda, Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen  alımına ilişkin sözlü sınav yeri bilgileri erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik  numaraları ile Bakanlığın sitesinden sözlü sınav yerlerini öğrenebilecek.  Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak  sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu  adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.
SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları  arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe  milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da  yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin  itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça  daha sonra açıklanacak.

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