20 bin öğretmen evrağını dijital ortamdan alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarının dijital ortamda alınacağını duyurdu.

20 bin öğretmen evrağını dijital ortamdan alacak
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli olarak atanan 20 bin öğretmenin evraklarını dijital ortamdan alabileceklerini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;
08/02/2019 Tarihinde Atanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin evrakları dijital ortamda alınacaktır.
08/02/2019 tarihinde atanan 20.000 sözleşmeli öğretmenin evrakları dijital ortamda, aşağıdaki bağlantıdan alınacaktır.

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