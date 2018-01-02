20 bilet aldı, biriyle servet kazandı! Hayalini sonunda gerçekleştirdi

MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyenin yanı sıra yine çeyrek bilete isabet eden 5 milyon liralık biletin bir talihlisi de Ordulu çıktı.

1 MİLYON 250 BİN TL KAZANDI

Yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon lira 2551923 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birisi Ordulu TIR tır Şoförü Mutlu Gökmen Kaya'ya çıktı. Ordu'da yıllardır TIR şoförlüğü yapan 5 yıllık evli ve 2 çocuk babası Mutlu Gökmen Kaya, Ankara'ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğünden 1 milyon 250 bin lirasını aldı.

HAYALİNDEKİ OTOMOBİLE KAVUŞTU

Ankara'ya Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne giderek parasını alan evli ve 2 çocuk babası Kaya, "Kendim Ordu'da yaşıyorum ve TIR şoförlüğü yapıyorum. 20 adet İstanbul bileti satın almıştım. Biletime piyango isabet ettiği için çok sevindim. Piyango bana vurdu ama şoförlüğe, mesleğime devam edeceğim. Bu paradan 50 bin TL de Yeni Orduspor'a bağış yapacağım. Çeyrek bilet olduğu için 1 milyon 250 bin TL ikramiye aldım" dedi.