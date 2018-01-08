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2 yıllık üniversite mezunlarına kısa dönem askerlik hakkı geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için "Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi

2 yıllık üniversite mezunlarına kısa dönem askerlik hakkı geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için "Meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:28
2 yıllık üniversite mezunlarına kısa dönem askerlik hakkı geliyor
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü milyonları ilgilendiren "Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, MYO mezunlarına kısa dönem askerlik taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.

"İŞSİZLİĞİ AZALTACAK"

Özlü'nün kısa dönem askerlik konusundaki açıklamaları şu şekilde:

Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, "Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum." dedi. Almanya'da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye'de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim.

MYO MEZUNLARINA KISA DÖNEM GÜNDEMDE

Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas'ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, "Bu şekilde bir düzenleme yapalım" diye. Bu konu gündemde.

Kaynak: Milat

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