2 yılda 121 maç, 12 madalya

NURGÜL Köktürk (NK) Tenis Akademisi sporcusu Nebi Efe Serin, 2 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle tenise başladı. Her gün antrenman yaparak turnuvalara hazırlanan Efe, iki yılda katıldığı turnuvalarda 12 madalya kazandı. 10 yaş erkeklerde 4 kez birincilik elde eden Efe, 3 defa da ikinci oldu. 12 yaş kategorisinde de müsabakalara katılan Efe, 3 kez birinci, bir kez de ikincilik elde etti. Farklı kategorilerde Türkiye şampiyonluğu kazanan Efe, küçük yaşına rağmen 121 maç yaparak, önemli bir başarıya imza attı. Nebi Efe Serin uluslararası müsabakalarda başarı kazanmak istediğini söyledi.



NK Tenis Akademisi Başantrenörü Nurgül Köktürk Karakaya, sporcusu tenise başlayalı iki yıl olmasına rağmen sistemli eğitim sayesinde kendinden yaşça büyük rakiplerine karşı maç kazanabildiğini anlattı. Efe'nin bu yıl gerçekleştirilen Türkiye kupalarında birincilik kazandığını vurgulayan Karakaya, "Sporcumuz haftanın yedi günü bilfiil antrenmanlara geliyor. Bu disiplinini derslere de yansıtıyor. Şu an hem derslerinde hem teniste başarılı bir yol izliyor. Nebi Efe Serin tenis sporunda her gittiği turnuvada yeni bir başarıya imza atıyor. Kısa vadeli olarak sporcumuzun turnuva tecrübesini artırarak ilerleyen süreçte milli sporcular arasında yer almasını hedefliyoruz" dedi.