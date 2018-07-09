2 yaşındaki Sami Yusuf'u kim öldürdü, ölüm nedeni ortaya çıktı mı?

SON günlerde çocuk cinayetiyle ilgili peş peşe vakalar yaşanarak; Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ve Ağrı'nın Bezirhane köyündeki 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in acımasızca katledilmesinin tüm Türkiye'yi yasa boğmasının ardından kahreden bir haber daha geldi. 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, dün 9:00 saatlerinde Bitlis'in Ahlat ilçesinin Yuvadamı köyünde evlerinin önünde oyun oynarken kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin titizlikle yürüttükleri çalışmaların sonrasında kaybolduktan yaklaşık 24 saat sonra Sami Yusuf Marangoz'un küçücük cesedine ulaşıldı. Sami Yusuf'un cansız bedenine, ikamet ettikleri Yuvadamı köyünden 4 kilometre mesafede ağaçlık alandaki dere yatağında ulaşıldı. Öte yandan yürekleri parçalayan vakanın akabinde soruşturma başlatılarak Yusuf'un minicik cansız bedeni otopsi yapılmak için Ahlat Devlet Hastenesi'ne kaldırıldığının bilgisine ulaşıldı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Bitlis'in Ahlat ilçesinin Yuvadamı köyünde yaşayan 2 yaşındaki Sami Yusuf Marangoz, 7 Temmuz 2018 tarihinde saat 9:00 sularında evlerinin önünde oyun oynarken bir anda kayboldu. Tarladan dönen annesi, Sami Yusuf Marangoz'u hiçbir yerde bulamayınca yakınlarına haber verdi. Akabinde; aile bireylerinin, akrabalarının ve köylülerin Sami Yusuf'u arama çalışmaları sonuç vermeyip kendisine ulaşılamaması üzerine yetkililere haber verildi. Bunun ardından Jandarma İlçe Komutanlığı, AFAD (Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) arama-kurtarma ekipleri, kadavra köpekleriyle de harekete geçerek minik Yusuf'u bulmaya koyuldu. Olayın üzerinden yaklaşık 24 saat geçmesinin ardından köylülerin de destekleriyle birlikte Sami Yusuf Marangoz'un cansız bedeni Bitlis'in Ahlat ilçesinin Yuvadamı köyünden 4 kilometre uzaklıkta ağaçlık alandaki dere yatağında bulundu.