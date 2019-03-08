2 saniyeyle kurtardı! Türel'in eşi ölümden döndü

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesindeki seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Burnu kırılan Ebru Türel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Türel, saat 19.00 sıralarında Veli Karacan yönetimindeki otomobille Konyaaltı sahilindeki evine gitmek için yola çıktı. Türel'in içinde bulunduğu otomobile, Gürsu Mahallesi 304 ve 307'nci sokaklarının kesiştiği noktaya geldiği sırada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu ve ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen otomobile çarptı.

TÜREL VE 3 ÖĞRENCİ YARALANDI

Aracın arka koltuğunda oturan Ebru Türel, çarpmanın şiddetiyle başını ön koltuğa çarptı ve burnu kırıldı.

Kazada diğer otomobilin sürücüsü Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Esra Tontu (20) ile araçtaki Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ebru Türel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü. Türel'e ilk müdahaleyi Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.

"HAYATTA OLMAYABİLİRDİM"

Ebru Türel, yaptığı açıklamada, araçla yavaş bir şekildegiderken tali yoldan bir aracın hızla karşılarına çıktığını söyledi.

Türel, "Üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu araç bizim aracaortadan vursaydı daha büyük sıkıntılar yaşanabilirdi. Hayatta olmayabilirdim, kazayı 2 saniye farkla kurtardık. Öğrenciler için çok endişelendim, çok şüküröğrencilerin de sağlık durumu iyi, tedavi gördüğüm sırada onların da sağlıkdurumunu takip ettim. Öğrencilerin aileleri ile de görüştüm. Umarım bundan sonradaha dikkatli araç kullanırlar. Herkesin iyi olduğu için çok şükür ediyorum"dedi.

"NAZAR DEĞDİ, BUNA ŞÜKÜR"

Eşinin kaza yaptığını Finike ilçesindeki seçim çalışması sırasında öğrenen Menderes Türel, "Nazar değdi. Allah'tan çok kötü bir durumda değiliz. Buna şükür" diye konuştu. Türel, tedavi boyunca sık sık hastaneyi ve eşini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel Trafik Kazası Geçirdi

Menderes Türel

DOKTORDAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Burnunda kırık vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Gerekli müdahaleyi yaptık. Burnunu atele aldık. Bir süre dinlemesi gerekiyor" dedi.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Öte yandan, kazada yaralanan öğrencilerden Esra Tontu ve Büşra Gedik'in tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, Berkay Bilge'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 00:28