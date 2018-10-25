2 kişinin ölümüne neden olan TIR sürücüsü: Yola köpek çıktı

ISPARTA'DAN Antalya yönüne seyreden Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, 19 Nisan Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Sürücülerinin kontrolünden çıkan tanker ve öğrenci servisi tarlaya savruldu.

Minibüsün takla atarak devrildiği kazada ağır yaralanan Karaöz Ortaokulu öğrencisi Veli Çakır ile öğrenci velisi Ramazan Duyan hastanede yaşamını yitirirken, çeşitli yerlerinden yaralanan 18 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada ölenler ve yaralananların yakınları, olayı yargıya taşıdı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan duruşmaya tutuklu Özkan Kepez ile kazada ölenlerin yakınları, yaralanan 18 öğrenci ve velileri ile taraf avukatları katıldı. Özkan Kepez savunmasında, seyir halindeyken sol taraftan bir köpeğin yola doğru çıktığını ve dikkatinin dağıldığını belirterek, “Önümde seyreden minibüs yolcu almak için durmuş. Köpek dikkatimi dağıttığı için öndeki aracın yolcu almak için durduğunu fark edemedim ve arkadan çarptım. Kaza öncesi aracımın hızı 70 km/saat civarındaydı. Kazadan dolayı üzgünüm" dedi.

Şikayetçi öğrenci, veli ve avukatları ise TIR sürücüsünün kaza tespit tutanağında geçen ifadesinde uyuduğunu beyan ettiğini hatırlatarak, sanığın seyreden araca arkadan çarpmasından dolayı olayda tek ve tam kusurlu olduğunu iddia etti.

Öğrencilerin ifadeleri alınırken, mahkeme başkanı Tuncay Özmen ile öğrenciler arasında öğretmen-öğrenci diyalogları yaşandı. Öğrencilerin rahat ifade verebilmesi için zaman zaman onlarla kısa sohbetler eden Başkan Özmen bir ara öğrencilere, "Sizler geleceğimizin hakim ve savcıları olacaksınız. Bizler bu koltukları sizlere bırakacağız. Adaletten şaşmayın" diye öğütte bulundu.

Servis minibüsü sürücüsünün avukatı Eyüp Muslu, kaza tespit tutanağındaki tespit edilen hususların eksik olduğunu belirterek, "TIR'ın arkadan öğrenci servisini seyri sırasındaki hızının tespitine yönelik yeterli tespitler bizce yapılmamıştır. Keşif talebimiz vardır. Keşif için refakate alınacak bilirkişinin trafik bilirkişisi dışında ayrıca makina mühendisinin de refakate alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme talebi kabul ederek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.



