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Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu

2 gün boyunca suni sancı verilen kadının bebeği öldü

Burdur'da doğum için hastaneye giden kadına 2 gün boyunca suni sancı verildi. Doğum sonrası kız bebekleri ölünce baba ihmal kurbanı oldukları söyleyerek suç duyurusunda bulundu

2 gün boyunca suni sancı verilen kadının bebeği öldü

Burdur'da doğum için hastaneye giden kadına 2 gün boyunca suni sancı verildi. Doğum sonrası kız bebekleri ölünce baba ihmal kurbanı oldukları söyleyerek suç duyurusunda bulundu

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:24
2 gün boyunca suni sancı verilen kadının bebeği öldü
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BURDUR'DA doğum için hastaneye giden kadına 2 gün boyunca suni sancı verildikten sonra doğan bebek öldü. Bebeğin ölümünde ihmal olduğunu söyleyen baba, suç duyurusunda bulundu.

KARISINA 2 GÜN SUNİ SANCI VERİLDİ, BEBEK ÖLÜ DOĞDU

 Çavdır ilçesinde oturan Mutlu Çelikli, dördüncü çocuğuna hamile olan eşi Özlem Çelikli'yi 2 Nisan Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında kontrol için Burdur Devlet Hastanesi'ne getirdi. Doğum için hastaneye yatan Özlem Çelikli'ye, iddiaya göre 2 gün suni sancı verildi. Daha sonra doğuma alınan Çelikli'ye bebeğinin ölü doğduğu söylendi.

DOĞUM ESNASINDA DEĞİL GÖTÜRDÜKLERİ ODADA ÖLDÜ

Baba Mutlu Çelikli, Pazartesiden beri suni sancı veriyorlar. 'Sezaryenle alın' dedim, almadılar. NST (doğum öncesi bebeklerin kalp atışının dinlendiği oda) odasında çocuk öldü. Hastane yetkilileri, 'doğum anında her şey olabilir' dedi. Ama benim çocuğum doğum anında ölmedi. NST odasında öldü.

BABA: SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Sorumlular hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Doktordan şikayetçiyim. Gerekenin yapılmasını istiyorum dedi. Bebeğin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BurdurSuni Sancı
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