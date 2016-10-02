2 Ekim 2016 günlük burç yorumu

KOÇ BURCU (21 Mart - 19 Nisan)

Aşk hayatınızda kısa bir süre kıskançlık ve huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu, unuttuğunuzu sandığınız eski bir olayı hatırlamanız nedeniyle ortaya çıkabilir. Geçmişten kopamamak ilişkinize zarar verir. İş hayatınızda kararlarınızı uygulamaya koymadan önce kendinizi iyi ifade edin. Sorunlarınızdan kaçarak çözemezsiniz. Bir an önce ne istediğinize karar verip harekete geçin. Parasal konularda çok esnek davranıyorsunuz ve bu özelliğinizden dolayı zaman parasal sıkıntılar çekebilirsiniz.

BOĞA BURCU (20 Nisan - 20 Mayıs)

Aşk hayatınız dışarıdan sorunsuz gibi görünse de, yine problemleriniz var. Gerginlikten ne kadar uzaklaşmayı başarırsanız, mükemmel bir ikili olarak görülmeye devam edersiniz. İşinizle ilgili beklemediğiniz bir takım ufak tefek problemlerin yaratabileceği strese hazırlıklı olmalısınız. Sakın kontrolünüzü kaybetmeyin. Mümkün olduğunca bu detaylarla ilgilenin ve gerekenleri yerine getirin. Bir yatırım konusunda sizi ikna etmeye çalışanlar var. Yatırım yaparsanız pişman olmayacaksınız.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs- 21 Haziran)

Sevgilinize karşı yabancı davranışlar sergilemeniz, ilişkiyi daha da karmaşık bir duruma getiriyor. Bugünleri, ilişkide son derece açık olma ve onarma anlamında çözümler üretme zamanı olarak değerlendirebilirsiniz. İş yerindeki olaylara duygusal tepkiler verebilir, iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Kafanızda bir çok plan olabilir ancak bunları hayata geçirmeyi ertelemeniz, başarıya ulaşmanızı geciktirebilir. Pahalı ama zorunlu bir satın alma işiniz bugünlerde gerçekleşiyor.

YENGEÇ BURCU (22 Haziran- 22 Temmuz)

Oldukça keyifli ve huzur dolu bir gün geçirmeniz mümkün. Güçlü iyimserliğiniz, şefkat duygularınızla birlikte güçlenebilir ve sevdiğiniz kişiyi görmek uğruna, çok uzun mesafeler katetmeyi göze alabilirsiniz. Sevgilinizle dostluğunuz, aşkınızı gölgede bırakacak kadar güzel olabilir. Para konularında size yöneltilen eleştirilerin, çok yapıcı ve yararlı olduğunu bilmelisiniz. Sağlık konularında kendinize daha duyarlı davranmaya çalışın. Özellikle hava değişikliklerine dikkat

ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Seviyor ve seviliyorsanız birlikte yeni bir çevreye gireceksiniz. Sevdiğinizle yaşadığınız tüm sorunlar son bulacak. Artık mutlu ve huzurlu günler sizi bekliyor. Sevdiğiniz yoksa yeni biriyle bir yakınınız sayesinde tanışacak ve beğeneceksiniz. İşinizdeki değişimlerle ilgili gelişmeleri izlemek sizi memnun edecek. Araştırdığınız yöntemleri uygulamak için biraz daha beklemeniz yararınıza olabilir. Maddi konulardaki gözü karalığınızı şu sıralar dizginlemenizde yarar var.

BAŞAK BURCU (23 Ağustos - 22 Eylül)

Yaşadığınız ilişki sizi yoruyor ve bitmek üzere. Bir arkadaş topluluğunda tanıştırıldığınız kişi, artık umudu kesmenize karşın, bugünlerde sizi arayabilir. İş hayatınızla ilgili düşüncelerinizi hayata geçirmek için başkalarının desteğine ihtiyacınız var. Ortaklarınızın güvenini kazanmak için yapacağınız bağlantılarda, yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Gücünüzün üzerinde sorumluluk almamalısınız. Almanız gereken bir para ile ilgili beklenmedik pürüzler çıkabilir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)

İlişkiniz hakkında rahatlamanızı sağlayacak gelişmeler gündemde. Sevdiğinizle aranızdaki ilişki yeni bir boyut kazanmaya başlayabilir. Bugün iş yerinizdeki bazı kimselerin sinir bozucu tutumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Kendi gayretinizle inisiyatifi ele alacağınız bir işte önemli bir başarı kazanmanız olasıdır. Ancak, bunları başarabilmeniz için çevrenizdeki bazı engelleri aşmanız gerekiyor. Parasal konularda biraz daha rahatlayacağınız bir döneme giriyorsunuz.

AKREP BURCU (23 Ekim - 21 Kasım)

Aşk hayatınızda bozuk giden bir durum varsa onu düzeltebilir, yalnızsanız mutlu bir ilişkiye adım atabilirsiniz. İşinizle ilgili önemli görüşmeler yapabilir ve işinizi geliştirmek için gerekli bağlantıları oluşturabilirsiniz. Bugün çabuk karar alabilmenizin avantajını yaşayacaksınız. Beraber çalıştığınız arkadaşlarınızı da motive etmeniz ve harekete geçmelerini sağlamanız gerekebilir. Parasal sorunlarınızı güvendiğiniz ve size destek vereceğinden emin olduğunuz bir dostunuzla paylaşın

YAY BURCU (22 Kasım - 21 Aralık)

Şansın sizden yana döndüğü bir gün. Karamsar duygulardan ve olumsuz düşüncelerden tamamen uzaklaşıp dikkatinizi çalışmalarınıza yöneltebilirsiniz. Sevdiğinizle aranızdaki ilişkiler yoğunlaşıyor. Mesleğinizle ilgili bazı girişimlerde bulunacaksanız, konular hakkında, iyice araştırma yapmadan karar vermeyin. Fırsatlar ve kazançlar olduğu kadar, sürpriz kayıplar da söz konusu olabilir. Temkinli davranmakta yarar var. Anlık arzularınız maddi anlamda sizi sarsabilir.

OĞLAK BURCU (22 Aralık - 19 Ocak)

Değişik meseleler ve işler bugün size çok hareketli bir gün geçirtecek. Serinkanlı ve sabırlı davranmayı başarabildiğiniz oranda başarılı ve karlı çıkacaksınız. İlişkinizde daha gerçekçi ve iyimser olarak ideallerinize ulaşmanız mümkün. İş hayatınızda bazı olumlu değişiklikler var. Ama bu değişikliklerin gerçekleşmesi için, gözünüzü karartıp risk almanız gerekiyor. Yatırım ve finans konularında aldığınız duyumların doğru çıktığını görmek, sizi rahatlatacak. İhmal ettiğiniz bir rahatsızlığınız keyfinizi kaçırabilir.

KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)

Sevgilinizle küslük yaşıyorsunuz. Küskün tavırlar doğru kararlar almanızı engelleyebilir. Açık ve çok iyi niyetli yaklaşımlar, problemleri paylaşmadan yana, uzlaşmacı tavırlar sergilemenizde yararlı olacak. Bugünlerde iş hayatınızda daha sakin olmanız gerekecek. Bir bağlantınızla, bir daha hiç iş yapamayacak şekilde gerginleşiyorsunuz. Maddi problemlerinizi çözmek için biraz sıkıntı çekmeniz gerekiyor. Ayrıca bu aralar yemekle ilgili sorunlarınız var. Kilonuza dikkat etmelisiniz.

BALIK BURCU (19 Şubat - 20 Mart)

İlişkinizle ilgili karmaşık duygular içersindesiniz. Her şeyin bitmediği yolundaki inancınız devam ediyor. Duygu dünyanızdaki tıkanıklık, sorunun doğru değerlendirilmesi ön koşuluyla, radikal tavırlar gerektiriyor. Kararsız davranarak kaçırdığınız iş teklifinin, bir dostunuz aracılığıyla yeniden yapılmasını sağlamaya çalışacaksınız. Sonuç istediğiniz gibi! Parayla ilgili konulardaki umutsuzluğunuzu yok etmelisiniz. Gaz sancıları yaşamak istemiyorsanız, yediklerinize dikkat edin.

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