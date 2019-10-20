2 doktora korsan kürtajdan tutuklama

Doktor Yelda Erbıyık mahkemedeki ifadesinde “F.S.’nin gebeliğini sonlandırmak istediğinden eşinin haberi yoktu” dedi, şöyle devam etti: “Hastanede bu işlem yapılamazdı. Hastayla 1800 TL karşılığında anlaştık. Bunun 300 TL’sini Burçhan Aydıner’e verecektim. Hastanın damar yolu Pınar Kolukısa tarafından açıldı. Cerrahi müdahalede herhangi bir problem yaşanmadı. Hastanın yanına geri döndüğümde hastanın halen uyanamadığını gördüm. Suni teneffüs yaparak kalp masajı yaptım. 112’yi arattım. Tam gün yasası gereğince dışarıda herhangi bir özel klinik veya muayenehanede çalışma yetkim yoktur. Pişmanım.”

‘OPERASYONU SÖYLEMEDİ’

Ruhsatsız muayenehane sahibi doktor Burçhan Aydıner ise doktor Yelda Erbıyık’ı suçlayarak şunları söyledi: “Kurulum aşamasında bulunan muayenehanede eksiklikler göz önüne alındığında burada kürtaj gibi operasyonların yapılabilmesi hatta muayene yapabilmek mümkün değildir. Arkadaşım doktor Yelda Erbıyık bana muayenehanemi görmek istediğini söyledi. Kabul ettim. Yanında hasta getireceğini hatta kürtaj yapacağını bile söylemedi. Talebini kırmayarak yakını olarak bildiğim hastasıyla rahat görüşebilmesi için temiz bir oda tahsis ettim. Pınar Kolukısa müstakbel reklamcımdır. Doktor arkadaşım bana anestezi uzmanı ya da teknisyeni sormamıştır. Haberim olsaydı böyle bir operasyon kabul etmem mümkün olmazdı.”

‘MÜDAHALEDE BULUNMADIM’

Pınar Kolukısa ise ifadesinde reklam işiyle uğraştığını daha önce de bir hastanede sosyal medya ve reklam pazarlama uzmanı olarak çalıştığını belirterek “Bu işyerinde 1 haftadır çalışmaktaydım. Anestezi uzmanı ya da teknisyeni değilim. Hastaya damar yolunu da ben açmadım. Herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadım” dedi.