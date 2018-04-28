Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...

2 bin kişi birlikte yemek yedi, 20 yıllık kan davası bitti!

Batman'da 20 yıl önce üç aile arasında çıkan kavga sonucu başlayan kan davası, Zilan Şeyhi Selman Bağdu ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucunda barışla noktalandı

2 bin kişi birlikte yemek yedi, 20 yıllık kan davası bitti!

Batman'da 20 yıl önce üç aile arasında çıkan kavga sonucu başlayan kan davası, Zilan Şeyhi Selman Bağdu ve kanaat önderlerinin girişimleri sonucunda barışla noktalandı

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:51
2 bin kişi birlikte yemek yedi, 20 yıllık kan davası bitti!
banner404

BEŞİRİ ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Halit Türbesi'nde düzenlenen ve Şeyh Salmen Bağdu'nun ev sahipliği yaptığı barış yemeğine 2 bin kişi katıldı. 

Batman'da 20 yıl önce meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgadan sonra Tanrıseven, Güçin ve İzgi aileleri arasında başlayan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Zilan Şeyhi Selman Bağdu ile kanaat önderleri Şeyh Hüseyin Geylani, Abdurrahman Aydiş ve İbrahim Direk'in girişimleri sonucu kan davalı aileler arasında barış sağlandı. Ailelerin barıştırılması nedeniyle Beşiri ilçesine bağlı Örmegöze köyündeki Şeyh Halit Türbesi'nde barış yemeği düzenlendi. Barış yemeğine Batman ve Beşiri ilçelerinin yanı sıra İkiztepe ve Diktepe köylerinden yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Duaların okunması ve tarafların el sıkışması ile sonuçlanan barış yemeğinde, 400 kilo et ile 150 kilo bulgur ve pirinç kullanılarak yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

BAĞDU: HUZURUN TESİSİ İÇİN ADIM ATTIK

Şeyh Halit Türbesi'ndeki barış yemeğine ev sahipliği yapan Zilan Şeyhi Selman Bağdu, barış ve huzurun tesis edilmesi için adım attıklarını belirterek, "Sağduyulu davranan taraflara çok teşekkür ediyoruz. Huzurun tesisi için gerekli adımı attık ve aileleri bir araya getirdik. Yöremizin hassasiyetleri var. 8-9 aydır bu ailelerle diyalog halindeydik. Bundan böyle güzellik olması, ailelerin sevgilerinin artması için uğraş veriyoruz"dedi. 

20 yıllık kan davasının ardından barışan aileler, aralarındaki barışı sağlayan Zilan Şeyhi Selman Bağdu ile kanaat önderleri Şeyh Hüseyin Geylani, Abdurrahman Aydiş ve İbrahim Direk'e teşekkür etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BatmanKAN DAVASIZilan Şeyhi Selman Bağdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
AKM’de ‘güvenli sürüş’ eğitimi
AKM’de ‘güvenli sürüş’ eğitimi
Büyük kongre Alanya’da başladı
Büyük kongre Alanya’da başladı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim