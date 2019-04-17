2 bin işadamı Türkiye vatandaşlığı için başvurdu

Eylül 2018'de alınan kararla, 1 milyon dolarlık gayrimenkul alım şartının 250 bin dolara düşürülmesi vatandaşlık başvurularını artırdı.

2 bin işadamı Türkiye vatandaşlığı için başvurdu
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EYLÜL 2018'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyen yabancı işadamlarının sayısı 2 bine ulaştı. Bunların arasında ağırlığı ise Ortadoğulu işadamları çekiyor. Uzmanlar, 250 bin dolarlık şartının getirilmesinin ardından konut ya da arazi alımında daha da artış olduğunu belirtti. Başvuruda aslan payı ise Iraklı ve Suriyeli işadamlarının oldu.

Uzmanlar, başvuru sonrası emniyet güçlerinin başvuru yapan kişiyi araştırdığını, yurtdışındaki işlerinin bile araştırıldığını belirterek, "Bazen Türkiye'de iş yapan işadamlarının vatandaşlık talebinin karşılanmadığı oluyor. Yani ülkede iş yapmasına izin verilebiliyor ancak vatandaşlığa geçmesine onay çıkmayabiliyor" dedi.

Vatandaşlık işlemlerinin eskiye oranla çok hızlandığını belirten uzmanlar, eskiden 10 ayda biten işlemlerin 2.5 ayda tamamlandığını söyledi. Uzmanlar, bu uygulama ile Türkiye'ye yoğun bir sermaye girişi gözlendiğini vurgulayarak, "Iraklı bir işadamı 16 milyon liralık gayrimenkul aldı. Fakat bazı aracıların gelenleri yüksek fiyat vererek kandırmaya çalıştığın duyuyoruz" dedi.

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